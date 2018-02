CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de pret, de Valentine's Day si de Dragobete, iar indragostitii pot face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord

Reducerea de 50% se aplica la tariful biletului intreg si se acorda la cumpararea a doua bilete pentru acelasi tren, pe aceeasi ruta, in aceeasi zi.Oferta "Plimbati-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi" este disponibila exclusiv la casele de bilete din statii si doar la anumite trenuri, nu se cumuleaza cu alte oferte, iar tariful de rezervare a locului se achita integral pentru fiecare calator.In plus, indragostitii vor putea face, in zilele de 14 si 24 februarie, declaratii de dragoste sau cereri in casatorie la megafonul din Gara de Nord din Capitala, urmand ca mesajele de dragoste in direct sa fie reunite intr-o "galerie a iubirii", pe pagina de Facebook a CFR Calatori.