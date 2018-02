LG vrea sa profite de scandalul Samsung - Iran si le ofera sportivilor iranieni cate un telefon si un TV

Scandalul a inceput cu doua zile inaintea ceremoniei de deschidere a JO, care a avut loc vineri, cand sportivii iranieni au stat la coada pentru a primi telefoanele Samsung, dar au ramas cu mana goala. Potrivit sefului Comitetului Olimpic Iranian, explicatia primita a fost ca sanctiunile ONU interzic furnizarea de bunuri de lux Iranului.Informatia a produs reactii vehemente in statul din Orientul Mijlociu. Bahram Ghassemi, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe, a declarat ca decizia este "imorala si impotriva spiritului olimpic". El a adaugat ca ambasadorul sud-coreean a fost informat ca, in cazul in care Samsung nu isi va cere iertare, relatiile comerciale dintre cele doua tari vor avea de suferit. O zi mai tarziu, procurorul general i-a cerut adjunctului sau sa-l convoace pe seful reprezentantei Samsung din Iran pentru explicatii.Presa iraniana a scris ca ministrul de Externe, Javad Zarif, ia in considerare sa-si schimbe telefonul sau Samsung Galaxy S8 cu unul al unui alt producator si ca Guvernul se gandeste sa interzica importul de produse Samsung. Multi iranieni s-au simtit umiliti si au lansat pe retelele de socializare chemari la boicotarea produselor companiei sud-coreene.Iranul, care are un numar foarte mare de tineri, este cea mai mare piata de telefoane inteligente din Orientul Mijlociu, una in crestere. Se estimeaza ca 48 de milioane de iranieni detin un astfel de dispozitiv. Potrivit magazinului de aplicatii iranian Cafe Bazar, 51% dintre telefoanele cu sistem de operare Android din aceasta tara sunt produse de Samsung. In acelasi timp, prezenta firmei sud-coreene in Iran este una foarte importanta, Samsung sponsorizand numeroase evenimente culturale, inclusiv actuala expozitie de la Muzeul de Arta Contemporana din Teheran.Dupa izbucnirea acestui scandal, LG, concurentul sud-coreean al lui Samsung, a simtit ca este o buna ocazie de a profita de situatie si a anuntat ca le va oferi sportivilor iranieni cate un telefon mobil de ultima generatie si cate un televizor cu diagonala de 140 de centimetri.In cele din urma, reprezentantii Comitetului de organizare a JO si-au cerut iertare cu privire la scandalul iscat, iar CIO a anuntat ca toata lumea va primi telefoane, insa nord-coreenilor li se va cere sa nu le duca in tara lor. Acestia din urma au refuzat sa mai primeasca telefoanele.Iranienii au refuzat si ei sa mai primeasca smartphone-urile, pana cand Samsung nu isi va cere iertare pentru situatie.