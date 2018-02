[P] Kaufland Management Program - sansa unei cariere de manager in industria de retail din Romania 

Kaufland Romania a lansat un program de management trainee dedicat tuturor celor care isi doresc sa ocupe o functie de manager de magazin sau adjunct manager in cadrul companiei internationale din industria de retail. Kaufland Management Program ofera un proces de invatare rotational si are o durata de 12 luni, timp in care participantii vor avea ocazia sa inteleaga mecanismele si procesele din departamentele Vanzari, Logistica si Sediul Central.

Kaufland Management Program se adreseaza persoanelor din intreaga tara, care au studii universitare finalizate sau in curs de finalizare. Cei care doresc sa se inscrie trebuie sa aiba experienta in activitati de voluntariat sau coordonare a unei echipe si sa fie pasionati de retail. Alte conditii de inscriere mai sunt disponibilitate la mobilitate 100% in tara, cunoasterea unei limbi straine (limba germana este un avantaj) si permis de conducere categoria B. La toate acestea se adauga entuziasmul, perseverenta si orientarea catre rezultate.





Poti afla mai multe detalii si te poti inscrie in Kaufland Management Program accesand urmatorul LINK . Joburile disponibile in cadrul Kaufland Romania pot fi gasite pe pagina de cariere a companiei

"Cu fiecare departament nou pe care il descopar, sunt tot mai multumit de decizia pe care am luat-o atunci cand am decis sa ma alatur companiei Kaufland. Am aplicat la acest program plin de sperante si asteptari, contrar filozofiei conform careia este indicat sa ai asteptari cat mai mici pentru a nu fi dezamagit. Kaufland m-a impresionat în mod placut." -Pe toata durata programului, candidatii vor avea parte de sustinerea unui mentor din echipa de management. Acesta va oferi feedback si il va sprijini pe candidat sa inteleaga cat mai bine activitatea din fiecare departament. Transportul, cazarea si diurna sunt asigurate pentru fiecare deplasare in tara, iar pachetul salarial este unul atractiv, oferit in baza unui contract de lucru pe perioada nedeterminata. Pe langa mediul de lucru inspirat de valori precum dinamism, performanta si corectitudine, candidatii au sansa de a accede intr-un timp foarte scurtcatre o pozitie pentru primul nivel de management din departamentul Vanzari."Faptul ca am pornit de la nivelul de lucrator comercial, urcand treptat spre cel de manager de magazin, ne-a ajutat sa intelegem si sa aprofundam toate procesele si sistemele unui magazin". -Procesul de recrutare cuprinde mai multe etape, printre care se numara selectia CV-urilor, o invitatie pentru rezolvarea unei misiuni si un interviu telefonic. Urmatorul pas va fi testarea abilitatilor intr-un centru de evaluare, urmand ca cei mai buni candidati sa semneze contractul pentru intrarea in program."Cred ca cel mai bun sfat pentru urmatorii trainee ar fi sa profite la maximum de aceasta oportunitate de a cunoaste compania, iar pe tot parcursul programului sa ramana curiosi si dornici sa invete de la cei alaturi de care vor lucra". -Kaufland Management Program este la cea de-a 5-a editie, iar anul trecut a atras peste 7000 de aplicanti. O parte dintre acestia detin in prezent functii de Manager de Magazin, Adjunct Manager sau chiar Director Regional.