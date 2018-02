MedLife a incheiat anul 2017 cu o crestere de 27%

Clinicile și divizia de abonamente corporate au cea mai mare pondere din cifra de afaceri anunțată, 173 mil lei, respectiv 148 mil lei, urmate de spitale și laboratoare, 121 mil lei, respectiv 118 mil lei. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele obținute sunt în linie cu estimările inițiale și semnificativ peste ritmul de creștere al pieței.

“2017 a fost un an cu mari provocări la capitolul proiecte de dezvoltare prin achiziții. Am finalizat preluarea Almina Trading, Anima și a Spitalului Humanitas, trei operatori importanți din sudul și nord-vestul țării. În plus, am achiziționat clinicile și spitalul Polisano, operator din top 10 cele mai mari companii de servicii medicale privata din România și dacă tranzacția va fi aprobată de Consiliul Concurenței vom ajunge la un total de 35 de companii în grup și un număr de 6300 de angajați și colaboratori în toată țară” a spus Mihai Marcu, CEO MedLife.

În paralel, cu proiectele de dezvoltare prin achiziții, MedLife a continuat să investească și în proiecte de tip greenfield. Compania și-a consolidat poziția de lider în zona Transilvaniei, deschizând anul trecut o nouă hyperclinică și un nou laborator în Brașov, dar și în zona de sud-est a țări, unde a deschis prima cilnică de mari dimensiuni la Brăila. De asemenea, MedLife a demarat o serie de investiții în extinderea capacității operaționale a patru spitale din portofoliu, două din Bucureși și alte două din Brașov și Cluj, acestea urmând să se finalizeze anul acesta și în anul următor.

Pentru 2018 reprezentații MedLife își propun să mențină ritmul accelerat de dezvoltare al companiei, creșterea proiectată fiind de peste 20% față de 2017.

“Așa cum ne-am obișnuit acționarii vom continua creșterea vânzărilor semnificativ peste competiție atât prin creștere organică cât și prin achiziții. Sperăm să obtinem în lunile ce urmează și aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția clinicilor și spitalelor Polisano. Este o tranzacție care va aduce valoare semnificativă grupului, atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere al rentabilității. Estimăm că vom finaliza în primul trimestru alte 2-3 tranzacții de dimensiuni mai mici ale căror activitate de Due Diligence este aproape de final”, a mai spus Mihai Marcu.

Pe lângă proiectele de tip green field și achiziții, compania mai are în plan pentru 2018 alte două obiective importante: să devină lider național pe zona de rezonanță magnetică prin achiziționarea a 6 RMN-uri noi, urmând să ajungă astfel la un total de 12 astfel de echipamente la nivel de rețea, și să se extindă în zonele de proximitate din afara țării.

“Am inițiat demersuri pentru a vedea în ce masură putem fi prezenți cu unități proprii în țări vecine precum Bulgaria, Ungaria sau Serbia. Într-o prima etapă vrem să testăm piața, astfel încât nu vom avea proiecte de anvergură și, în funcție de evoluție, să avem ulterior o strategie dedicată unor astfel de proiecte. Este poate momentul ca MedLife să depășească granițele României”, a mai spus Mihai Marcu.

Despre MedLife:

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și

Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat peste 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.