[P] Cum e sa lucrezi la Harman, compania Samsung care transforma industria auto prin tehnologii conectate de ultima generatie

Harman a devenit o companie Samsung in luna martie a anului trecut si a inaugurat sediul "verde" din Bucuresti, in care peste 300 de angajati isi pun amprenta pe viitorul industriei auto si colaboreaza cu branduri mari precum Toyota, BMW, Daimler, Audi si altii. Compania dezvolta tehnologii conectate pentru piete variate, de la producatori auto importanti, la clienti casnici si companii internationale.





Harman este prezenta pe piata din Romania din anul 2012, iar in luna iulie 2017 cei peste 200 de angajati s-au mutat intr-un sediu modern de clasa A, situat vis-a-vis de statia de metrou din Pipera, ceea ce il face extrem de accesibil. Noul spatiu "verde" are aproape 10.000 mp, cu locuri de parcare in interior si exterior, camera de jocuri, spatii de relaxare si socializare, bucatarii si multe coffee points. In plus, incepand cu luna aprilie a acestui an, la parterul cladirii va fi deschis un restaurant pentru angajati.

"Vrem ca oamenii nostri sa aiba o experienta de lucru atractiva, care sa ii motiveze sa se dezvolte personal si profesional. Indiferent de pozitia pe care o ocupa, oamenii nostri sunt extraordinari. Fiecare dintre ei contribuie la dezvoltarea tehnologiei pentru masina generatiei de maine, a locului de munca si a unor experiente din viata de zi cu zi. Datorita acestui fapt, ne ingrijim in fiecare zi ca echipa noastra sa beneficieze de un echilibru intre viata personala si profesionala, sa aiba acces la cat mai multe facilitati si produse Harman." spune Alexandru Motoc, Managing Director in cadrul Harman.





Harman are planuri mari de dezvoltare in 2018, mai ales in ceea ce priveste oamenii care se vor alatura companiei. Sunt vizate, in special, pozitii de developers, C/C++, Linux, insa exista joburi disponibile si pe alte arii de activitate. Printre beneficiile importante se numara colaborarea cu giganti ai industriei auto si o gama larga de traning-uri si cursuri din "Universitatea Harman". Mai mult, programul de lucru este unul flexibil, se ofera asigurare medicala, tichete de masa si discount-uri generoase la produsele tehnologice din magazinul online Harman. Jocurile fac parte din mediul de lucru, asa ca Harman pune la dispozitie o sala special amenajata pentru relaxare sau campionate de Fifa si Mortal Kombat.

Cateva dintre produsele companiei sunt sistemele iDrive pentru BMW, Command de la Mercedes, MMI pentru Audi sau Uconnect pentru Chrysler. Totodata, pozitia de lider la nivel global este sustinuta de branduri premium ale companiei, precum AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon si Mark Levinson. In birourile din Bucuresti, echipa Harman se axeaza pe solutii care sa transforme industria auto cu ajutorul digitalizarii via autovehicule conectate si autonome.





Brandul Harman este unul atractiv pentru candidati si datorita premiilor obtinute la nivel international. Printre acestea se numara 2 Academy Awards, 3 Technical GRAMMY® Awards, 13 CES Innovation Awards in 2016, Microsoft IoT Partner of the Year Award si multe altele.





Afla cum e sa lucrezi in echipa Harman si aplica la joburile disponibile accesand acest LINK . Ramai conectat la noutatile brandului pe pagina oficiala de LinkedIn









La nivel global, compania are peste 30.000 de angajati, jumatate din ei fiind ingineri, care isi desfasoara activitatea in 30 de tari din Europa, Asia si Statele Unite. Achizitia Harman de catre Samsung a fost cea mai mare investitie din istoria sud coreenilor. La nivel mondial, peste 50 de milioane de vehicule ofera conducatorilor o experienta de condus imbunatatita si sigura, datorita produselor brandului.