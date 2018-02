Razvan Nicolescu, Deloitte: Cotele de distribuire a profiturilor sub forma de dividende ale companiilor de stat trebuie stabilite de la ca la caz

"Ca mecanism nu sunt de acord cu acest lucru. Fiecare companie este un caz. Cateodata poti sa iei 100%, cateodata nu poti sa iei nimic. Trebuie sa te uiti la gradul de indatorare a respectivei companii, la planurile de investitii, daca gradul de indatorare permite imprumuturi. Ca regula, orice fel de procent e gresit. Cand eram ministru era 50% si am incercat sa schimb sa scot acest 50% si sa fie in functie de caz", a spus Nicolescu, in cadrul conferintei ZF Power Summit.Declaratia a fost facuta in contextul in care Executivul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Printre cele mai afectate companii sunt cele din domeniul energetic.Anton Anton, ministrul energiei, a spus ca 90% din profitul companiilor va merge catre bugetul de stat, iar companiile vor primi ulterior bani pentru investitii din bugetul national.Insa daca statul ar da apoi alti bani pentru investitii companiilor, acest lucru este considerat ajutor de stat si va trebui aprobat de Comisia Europeana, a spus Razvan Nicolescu."Orice fel de ban dat de catre stat unei companii este ajutor de stat, trebuie notificat la Bruxelles. Pentru unele cazuri, poate fi un ajutor de stat eligibil, care poate fi acordat, alteori nu poate fi acordat. Dar este un ajutor de stat, trebuie notificat si dureaza in timp", a precizat reprezentantul Deloitte.Potrivit acestuia, Societatea de Administrare a Participatiilor Statului (SAPE), creata in subordinea Ministerului Energiei in 2014, cand era ministru de resort, ar putea colecta dividende de la mai multe companii din sector si ar putea face investitii strategice in anumite companii, fie prin majorari de capital, fie chiar investitii directe facute de fondul respectiv.Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede"."Daca as fi constatat ca firmele la care avem participatii au facut investitii din banii pe care i-au castigat, atunci as fi fost deranjat de faptul ca profitul dispare. Dar, dupa ce am vazut ca firmele au acumulat banii in vistierie, mandrindu-se cu faptul ca au niste rezerve, faptul ca aceste rezerve trec, si subliniez chestia asta, nu intra in buzunarul investitorului ca dividende, intra in bugetul national si se reintorc din bugetul national pentru investitii, eu cred ca e vorba de circulatia banilor mai repede si poate ca acest lucru va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii", a declarat ministrul, intrebat in cadrul unei conferinte daca a fost de acord cu decizia Guvernului de distribuire a minim 90% din profituri, in dauna investitiilor.Acesta a mai spus ca ofera acelasi raspuns si cand a fost intrebat cu ce bani va reusi sa faca Nuclearelectrica investitia de peste 1 miliard de euro in Unitatea 1 de la Cernavoda, in conditiile in care aceasta trebuie retehnologizata in urmatorii ani.