MedLife anunta prima achizitie din 2018: Ghencea Medical Center

Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piață, a înregistrat în decursul anului trecut o cifră de afaceri de 8,7 milioane de lei, iar pentru anul acesta mizează pe o creștere de 20%. Furnizorul de servicii medicale are în componență două clinici, în București și Măgurele, cu 135 de angajați, cadre medicale și angajați de suport, oferind pacienților o gamă diversificată de investigații pentru zonele de laborator și imagistică, tratament specializat în recuperarea medicală și medicină alternativă.Totodată, Ghencea Medical Center este unul dintre furnizorii relevanți de servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), acoperind peste 25 de specialități, printre care medicină de familie, pediatrie, reumatologie, gastroenterologie, neurologie, cardiologie, psihiatrie, urologie, dermatologie și ORL.“Continuăm demersurile de extindere și dezvoltare a companiei și anunțăm prima achiziție a anului 2018, un furnizor de servicii medicale cu activitate principală în București, care are o structură de business bine închegată, cu rezultate remarcabile și un potențial mare de creștere și dezvoltare. Conform politicii noastre în ceea ce privește companiile achiziționate, actionarii actuali vor rămâne alături de noi și vor continua să asigure managementul companiei, MedLife având la activ poate cea mai vastă experiență în ceea ce privește buna colaborare cu antreprenorii medici. In același timp, această tranzacție este primul pas în dezvoltarea prin achiziții a rețelei medium cost a companiei ce funcționează sub brandurile Anima și Sfânta Maria” a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife.“Parteneraitul cu MedLife reprezintă o oportunitate foarte mare de dezvoltare pentru business-ul nostru, pe de o parte vom beneficia de know how în zona medicală și cea de management, iar pe de alta parte, vom oferi pacienților o mai bună asistență medicală atât din punct de vedere al diversificării serviciilor oferite, cât și al gradului de acoperire teritorială. În plus, datorită acestui parteneriat, vom reuși să închidem cercul serviciilor oferite, astfel pacienții care sunt consultați de medicii nostri de familie sau de specialitate vor putea continua traseul medical având posibilitatea de a se interna pentru o intervenție chirugicală sau pentru o naștere în cadrul spitalelor MedLife. Este poate cel mai important beneficiu pe care îl putem aduce pacienților noștri, plătitori și abonați“, a declarat Dr. Gabriela Kubinschi, Director General, Ghencea Medical Center.MedLife a raportat la nivelul anului 2017 o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 638 milioane de lei, în creștere cu 27% față de 2016 și o EBITDA pro-forma ajustată de 82,3 milioane de lei. Pentru anul acesta compania vizează o creștere de peste 20%.