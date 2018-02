[P] Borsec, validat din nou Superbrand

Lista initiala de cercetare a fost formata din 1.200 de branduri din aproape 50 de categorii de business. Aceasta lista a intrat in evaluarea Consiliului Superbrands format din 30 de profesionisti, experti in management, marketing, comunicare si branding.In urma evaluarii Consiliului Superbrands, doar jumatate dintre branduri au fost incluse in cercetarea in randul consumatorilor, esantionul fiind reprezentat de 1.500 de persoane din mediul urban. Dupa aceasta etapa a cercetarii, au fost validate de consumatorii romani drept Superbrands 370 de branduri. Borsec este lider la categoria Bauturi-Apa, pastrandu-si la fiecare editie statutul de Superbrand.Borsec este cel mai titrat brand de apa minerala naturala din Romania, cu o traditie de peste 210 de imbuteliere industriala.