[P] Zentiva N.V. initiaza oferta publica de cumparare a actiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. - Fabrica de Medicamente)

Despre Zentiva, o companie Sanofi

Intermediarul ofertei publice de cumparare este BRD - Groupe Societe Generale S.A.Persoanele care sunt interesate sa afle mai multe informatii pot suna lasau la numerele de telefon 021.301.41.52, 021.301.68.73, 021.301.49.81, 021.301.41.55. Documentul si anuntul de oferta, precum si decizia ASF sunt disponibile pe paginile web ale organizatiilor Zentiva S.A. ( www.zentiva.ro ), Bursa de Valori Bucuresti ( www.bvb.ro ) si BRD - Groupe Societe Generale S.A. ( www.brd.ro ).Documentul de oferta a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 224 din 14.02.2018.- Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi;- Zentiva S.A.;- BRD - Groupe Societe Generale S.A.Program de lucru cu publicul: in perioada de derulare a ofertei, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 si 17.00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi intre orele 09.00 si 13.00.Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. Aceasta oferta se adreseaza numai actionarilor Zentiva S.A., in conformitate cu reglementarile in vigoare. Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr 224. din data 14.02.2018.Zentiva este parte a Grupului Sanofi incepand cu luna martie 2009.Portofoliul de produse al companiei acopera o gama larga de arii terapeutice, insa se concentreaza asupra bolilor cardiovasculare, afectiunilor inflamatorii, durerii, infectiilor si bolilor sistemului nervos central, precum si asupra bolilor gastrointestinale si urologice.