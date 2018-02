[P] Primul Global Legal Hackathon romanesc, parte din cea mai mare miscare internationala de inovare tehnologica in mediul juridic

Evenimentul, care se va desfasura intre 23 si 25 februarie 2018 la TechHub in Bucuresti, va aduna la start peste 130 de participanti, mentori si jurati al caror unic obiectiv este inovarea. Echipele participante vor cauta solutii intr-o arie extrem de ofertanta de tematici care sa deserveasca fie serviciile juridice ca business privat, fie serviciile juridice de interes public (de exemplu, buna guvernare, legislatia juridica, facilitarea accesului la justitie etc.).Editia locala este parte a unui hackathon global, care se va desfasura concomitent in peste 40 de orase din peste 27 de tari de pe 6 continente. Alaturi de premiile oferite de partenerii locali, proiectul echipei castigatoare va intra in cea de-a doua etapa a competitiei, care se va desfasura online si care se va incheia cu desemnarea a 8 solutii finaliste. Acestea vor intra in competitia pentru premiul global, care va fi decernat in cadrul unei gale internationale care va avea loc la New York pe 21 aprilie 2018.Global Legal Hackathon Romania este organizat de casele de avocatura Hristescu & Partners si Bulboaca & Asociatii, cu sprijinul extraordinar al companiilor Cegeka, Microsoft, Mazars, Stratulat Albulescu Attorneys at Law, Indaco si Idea Leasing. Alaturi de acestia, au contribuit esential la construirea acestui eveniment IABLF, TechHub, Chapter 4 Romania, Code for Romania, Smart Everything Everywhere, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii, Asociatia Nationala a Antreprenorilor, Techcelerator, Digital2Law, Twentythree, Wolters Kluwer Romania, Cosmovici Intellectual Property, Innovations Lab, Ghica Innovative Law Firm, Cardinalia, The Times, Virgin Radio Romania, COTE, Alira, Jerry's Pizza, Zaganu, Happy Friday, 5 TO GO, Aquavia.Mai multe detalii despre eveniment puteti gasi pe