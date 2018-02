Profit.ro: Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, a trimis Guvernului o oferta pentru Santierul din Mangalia, a carui vanzare catre olandezii de la Damen a fost blocata

Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului din Mangalia si, ulterior, de cumparare a 49% din actiunile acestuia.Recent, Guvernul de la Bucuresti a anuntat ca blocheaza tranzactia prin care olandezii de la Damen Shipyards cumparau de la Daewoo pachetul majoritar al Santierului Naval Mangalia, astfel incat statul sa redevina unicul proprietar.Oferta a fost depusa in ultimele ore, conform surselor din Guvern ale Profit.ro. Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, a propus Guvernului roman o intelegere pe termen lung, in care partea italiana, in calitate de partener principal al statului, sa coordoneze operatiunile Santierului din Mangalia, furnizand suport operational si know-how, santierul urmand astfel sa fie inclus in reteaua de santiere operate de Fincantieri de-a lungul Dunarii, inclusiv in piata de desfacere a italienilor.Santierul Naval din Mangalia este detinut din 1997 de grupul sud-coreean Daewoo in proportie de 51%, restul de 49% revenind Guvernului Romaniei, potrivit news.ro.