TAROM va introduce noi zboruri interne pe rutele Iasi - Timisoara si Cluj Napoca - Timisoara dupa ce Blue Air a abandonat rutele

Potrivit sefului CJ Iasi, Maricel Popa, vor fi trei curse aeriene pe saptamana pe ruta Iasi-Cluj Napoca-Timisoara, zborurile urmand sa fie operate de catre TAROM, potrivit News.ro."Vor fi trei curse pe saptamana intre Iasi, Cluj si Timisoara. Am discutat cu sefii de la TAROM, cursele vor fi introduse de la sfarsitul lunii martie", a afirmat presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.Site-ul BoardingPass.ro scrie ca zborurile pe ruta Iasi - Timisoara vor fi in zilele de luni, miercuri, joi si duminica, iar pe ruta Timisoara ¬ Cluj Napoca zborurile vor fi in zilele de luni, miercuri si vineri. Intre Iasi si Cluj-Napoca nu va fi, insa, zbor direct.La inceputul lunii februarie, compania aeriana romaneasca Blue Air anunta ca va suspenda zborurile dinspre Timisoara spre Iasi si Cluj-Napoca incepand cu 17 februarie. Operatorul aerian privat acuza frictiuni "create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem".