KFC anunta redeschiderea celor 700 de fast-food-uri din Marea Britanie inchise saptamana trecuta

Aproximativ 700 de fast-food-uri au fost inchise in Marea Britanie saptamana trecuta dupa decizia de a schimba furnizorul de carne de pui. DLH, noul furnizor a spus ca se confrunta cu probleme operationale intr-un depozit pe care-l folosea pentru distributia la nivel national, potrivit BBC. Aproape toate cele 900 de fast-food-uri din Marea Britanie si Irlanda, sunt acum deschise. Cu toate acestea, problema de distributie continua, restaurantele apeland la un "meniu redus".Reprezentantii KFC au anuntat ca lucreaza pentru a remedia cat mai repede problema. Ei si-au cerut scuze consumatorilor prin intermediul unui articol de ziar in care au pus o fotografie cu o galeata cu pui pe care literele logo-ului KFC au fost rearanjate in FCK.