Compania americana Raytheon emite catre Aerostar Bacau o cerere de oferta de lucrari pentru sistemele Patriot

"Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot destinate Romaniei, cat si pentru inventarul global de sisteme Patriot", a declarat Tom Laliberty, vicepresedinte Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta din cadrul diviziei Raytheon Sisteme Integrate de Aparare. "Peste 220 de unitati Patriot aflate in proprietatea a 14 natiuni, inclusiv Romania, reprezinta o piata foarte mare si o oportunitate de export foarte buna pentru industria de aparare romaneasca", a mai declarat oficialul companiei americane.Raytheon a semnat un Memorandum de Intelegere cu Aerostar S.A in noiembrie 2017 si anunta ca in momentul de fata se afla in proces de negociere pentru semnarea de noi Memorandumuri de Intelegere cu mai multe companii romanesti."Aerostar isi doreste sa aprofundeze colaborarea cu Raytheon si sa aiba oportunitatea de a contribui la fabricarea sistemelor Patriot pe care le va avea Romania", a declarat Grigore Filip, Presedinte si Director General Aerostar.Romania a demarat la final de 2017 achizitia sistemului de aparare antiaeriana cu rachete sol-aer cu bataie mare Patriot, platind deja 764,78 milioane USD fara TVA primul din cele sapte sisteme Patriot care ar urma sa ajunga in Romania in 2019.Patru sisteme vor fi destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei Statului Major al Fortelor Terestre, iar in total programul are o valoare de circa 3,9 miliarde dolari fara TVA.In luna iulie 2017 Departamentul de Stat american si-a dat acordul pentru o posibila vanzarea catre Romania a 7 sisteme de rachete Patriot in configuratia 3+, cea mai moderna varianta existenta pe piata in prezent, din punct de vedere al configuratiei hardware si software, al echipamentelor de sol si rachetelor.Configuratia cumparata de Romania inclue urmatoarele componente:- 7 AN/MPQ-65 radar sets- 7 AN/MSQ-132 engagement control stations- 13 antenna mast groups- 28 M903 launching stations- 56 Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T) missiles- 168 Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) missiles- 7 Electrical Power Plants (EPP) III