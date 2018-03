Antibiotice Iasi deschide reprezentante in Republica Moldova si Ucraina

Antibiotice Iasi (ATB) a realizat anul trecut venituri din vanzari de 336,90 milioane lei, in crestere cu 1,34% fata de cele de 332,43 milioane de lei din 2016.Este vorba de a treia mare companie romaneasca care isi anunta prezenta pe piata Republicii Moldova, dupa Banca Transilvania si Transgaz.Dedeman, in schimb, a anuntat in octombrie 2017 ca renunta la proiectul unei investitii de 20 de milioane de dolari in Moldova, invocand bariere excesive si birocratia.