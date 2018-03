[P] Sustinem antreprenorii start-up prin programul Factory by Raiffeisen Bank

Factory by Raiffeisen Bank este un program de finantare pentru start-up-uri. Cei care au deja idei frumoase de afaceri, dar transformarea lor in realitate a fost doar un vis, precum si cei care sunt antreprenori la inceput de drum si au nevoie de bani pentru dezvoltarea afacerii isi pot inscrie proiectul pe www.raiffeisenfactory.ro , in perioada 20 martie-22 aprilie.Programul va fi un concurs de proiecte, desfasurat in mai multe etape. Dupa depunerea proiectelor, acestea vor fi supuse unei evaluari, iar finalistii vor avea ocazia sa-si prezinte in detaliu planul de afaceri in fata comisiei de evaluare. Proiectele selectate pentru finantare vor fi sprijinite cu credite de pana la 50.000 de euro, in conditii avantajoase de pret si garantii, cu sprijin de la Fondul European de Investitii prin programul COSME.Pentru ca ideile bune sa nu ramana "la sertar", Raiffeisen Bank isi doreste sa construiasca, cu responsabilitate, alaturi de antreprenori, afaceri de succes. Factory by Raiffeisen Bank sustine atat proiectele selectate, prin finantarile oferite, cat si toti viitorii antreprenori, prin resursele utile puse la dispozitie, in vederea infiintarii unei firme sau construirea planului de afaceri.