DS Smith a finalizat achizitia de 208 milioane euro a producatorilor de ambalaje de hartie si carton EcoPack si EcoPaper

DS Smith plc ii va pastra pe cei 400 de angajati actuali si s-ar putea sa suplimenteze forta de munca odata cu cresterea cererii."Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu noii nostri colegi din fabrica de hartie si unitatea de ambalaje situate in centrul Romaniei si sa continuam sa ne intarim operatiunile pe aceasta piata cu cresteri majore. Continuam sa ne dezvoltam puternic in toata Europa de Est iar aceasta achizitie ne va ajuta sa raspundem cererii tot mai mari din regiune", spune Miles Roberts, CEO al DS Smith.DS Smith din Marea Britanie este producator de ambalaje de carton, hartie reciclata si ambalaje din plastic si spera ca achizitia ii va aduce economii in operatiunile viitoare.EcoPack produce in special ambalaje pentru industria bnurukor de rlarg consum, avand printre clienti aproape toti marii retaileri, dar si pentru producatorii de electrocasnice si electronice. Compania romaneasca are un business anual de aproximativ 50 milioane euro.EcoPack este cea mai veche fabrica de carton ondulat din Romania, fiind infiintata in 1921. Actualul actionariat a preluat pachetul majoritar de actiuni in 1997. Odata cu achizitia fabricii de hartie Celohart din Zarnesti in anul 2001 s-a decis schimbarea denumirii fabricii in EcoPaper.