Coca Cola va lansa o bautura alcoolica pentru prima oara in istoria sa

Un director al companiei a descris lansarea ca fiind un "experiment modest" destinat unei parti a pietei. Este foarte putin probabil ca aceasta bautura sa fie lansata si in alte piete.Bauturile din categoria Chu-Hi sunt foarte populare in Japonia, fiind prezentate ca alternativa la bere si avand mare succes in randul femeilor. Printre aromele existente se numara mere, pere, lamaie grepfrut sau piersici.Bauturile de tip Chu-Hi au la baza shochu, o bautura distilata asemanatoare cu vodca si produsa din cartofi, orz sau orez.Sursa: BBC