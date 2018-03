Economica.net: Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire pe conturile Metrorex

Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire pe conturile Metrorex, dupa ce au castigat in instanta plata a peste 15 milioane de lei. Neintelegerile financiare dintre stat si asocierea condusa de italienii de la Astaldi au izbucnit in urma cu patru ani, cand acestia au reclamat o suma suplimentara fata de ce este prevazut in contract, informeaza Economica.net Conform portalului instantelor de judecata, firma italiana a castigat mai multe procese impotriva Metrorex. Judecatoria Sectorului 1 a admis pe 21 noiembrie 2017 cererea de executare silita a Metrorex, formulata de catre constructorii Metroului de Drumul Taberei.Constructorul italian Astaldi este implicat in doua contracte pe Magistrala M5., din 2011, se refera la executia tronsonului Raul Doamnei - Eroilor 2 (PSS Opera) - 6,2 km, 9 statii. Astaldi conduce asocierea cu FCC Construccion - Delta ACM - AB Construct si a castigat licitatia cu o oferta de 987,9 mil lei fara TVA., din 2015, se refera la instalarea caii de rulare, a instalatiilor si finisajele statiilor pe tronsonul M5 Raul Doamnei - Eroilor 2. In acest contract Astaldi participa in asociere cu FCC Construccion (Spania), UTI (Tiberiu Urdareanu) si Activ Group Management. Valoarea este de 180 de milioane de euro.Reamintim ca magistrala 5 a metroului bucurestean este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Termenul de finalizare initial era 2015, insa a fost amanat in repetate randuri, ultima promisiune fiind finalul lui 2018.La inceputul lunii februarie, mai multi agenti OLAF au verificat acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu platile facute de Metrorex catre constructorii magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), potrivit unor surse guvernamentale.OLAF suspecteaza plati supraevaluate catre consortiul de firme condus de Astaldi, plati ce ar fi fost realizate cu complicitatea unor agajati Metrorex, companie detinuta de Ministerul Transporturilor, potrivit surselor citate.OLAF este o institutie a Comisiei Europene care verifica modul in care sunt cheltuite fondurile europene de statele membre UE. Rapoartele si sesizarile OLAF stau la baza unor anchete judiciare.