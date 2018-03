Ministrul Economiei a discutat cu sindicalistii de la santierul naval din Mangalia, care nu mai are de lucru dupa ce a fost blocata vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii de la Damen

Ministrul Economiei si sindicalistii au discutat stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar de actiuni al societatii DMHI catre un potential investitor. Reamintim ca in luna ianuarie, Guvernul a decis ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemptiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vor sa-l vanda. Problema este ca acest drept de preemtiune este exercitat in plina tranzactie intre coreeni si olandezii de la Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval din Olanda. In noiembrie, Damen a anuntat ca a incheiat deja un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale de 51% de la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Dupa aceasta decizie, activitatea santierului a fost blocata. Aceasta in conditiile in care este o companie aflata in pragul falimentului, cu pierderi de aproape 500 de milioane de lei in 2016 si datorii de peste 5,3 miliarde lei.In acest context, principala grija a angajatilor este ca activitatea in santier nu va fi reluata intr-un viitor apropiat, in timp ce acestia au de platit rate si facturi, iar veniturile salariale au scazut comparativ cu perioada similara anului trecut, din cauza faptului ca nu s-a mai efectuat acelasi volum de ore suplimentare. Reprezentantii sindicatului au mai aratat ca pe masura ce durata negocierilor se prelungeste, ingrijorarea angajatilor se accentueaza si determina tot mai multi salariati sa paraseasca societatea, se mai arata in comunicat."Am acceptat invitatia domnului ministru, deoarece suntem interesati sa aflam informatii in mod direct, nu pe surse si suntem preocupati ca solutionarea acestei situatii sa aiba loc cat mai curand. I-am prezentat ministrului toate ingrijorarile noastre. Nu vrem sa dramatizam, vrem doar sa atragem atentia factorilor de decizie asupra faptului ca situatia din santier se degradeaza pe zi ce trece, iar moralul salariatilor este afectat de incertitudine. Nivelul salariilor de acum din DMHI este cel mai scazut din intreaga industrie navala din Romania, deoarece in ultimii trei nu s-au mai acordat cresteri salariale. Starea de incertitudine face ca forta de munca inalt calificata sa opteze pentru alte locuri de munca mai bine platite", a declarat Ilie Laurentiu Gobeaja, Presedintele Sindicatului Liber "Navalistul".Ministrul Economiei a spus ca partea romana este in continuare in termenul de exercitare al dreptului de preemptiune si a mai afirmat ca s-au purtat si se poarta in continuare negocieri cu investitorul strategic interesat. In acest context, Ministrul Economiei a subliniat faptul ca dorinta sa este ca aceste negocieri sa fie finalizate intr-un interval de timp rezonabil. Danut Andrusca le-a mai spus reprezentantilor Sindicatului Liber "Navalistul" ca partea romana doreste sa obtina conditiile cele mai favorabile, intr-un timp cat mai scurt."Aspectele ridicate de reprezentantii Sindicatului Liber Navalistul" sunt importante. Dorinta mea este ca aceasta situatie sa fie rezolvata in cei mai favorabili termeni si cu cele mai favorabile conditii, cat de curand posibil. Atat eu, cat si structurile din cadrul Ministerului Economiei depunem toate eforturile pentru a indeplini acest obiectiv. Santierul Naval DMHI Mangalia este un obiectiv industrial important pentru Ministerul Economiei si avem datoria si responsabilitatea sa-l protejam si sa-l sprijinim", a declarat Danut Andrusca, Ministrul Economiei.Este cea de-a doua intalnire dintre reprezentantii Sindicatului Liber "Navalistul" si Ministrul Economiei in decursul ultimelor 30 de zile pe aceasta tema.