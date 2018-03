[P] Cum e sa lucrezi la UiPath, startup-ul care a atras o investitie de $153 milioane, devenind primul "unicorn" din Romania

UiPath, startup-ul din Romania care a atras in ultimul an doua investitii in valoare totala de 183 milioane de dolari isi propune sa devina cea mai mare companie tech din Estul Europei si sa isi listeze actiunile la bursa americana NASDAQ, in urmatorii 2-3 ani. Compania s-a mutat intr-un sediu nou din Bucuresti la finalul anului trecut si planuieste sa-si dubleze numarul de angajati din Romania, ajungand la 500 de persoane in tara noastra si 1.500 la nivel global. Astfel, primul startup din Romania evaluat la peste 1 miliard de dolari (unicorn) se indreapta cu pasi importanti catre pozitia de lider global in domeniul Robotic Process Automation, ca furnizor de solutii software menite sa automatizeze procesele repetitive.





Ce inseamna sa lucrezi la UiPath

UiPath se mandreste cu faptul ca a atras atentia unor candidati talentati din Romania si strainatate, multi dintre acestia venind din companii mari precum Google, Amazon, Microsoft sau IBM. "Am inteles ca trebuie sa aducem oameni mai destepti pentru a merge mai departe, iar astazi, echipa UiPath este una de prima mana, de liga globala. Putem creste in urmatorii ani de 4-5 ori intr-o piata imensa. Noi nu am copiat alte tehnologii, am inovat in acest domeniu si din acest motiv clientii nu au fost reticenti cand auzeau ca suntem din Romania. In urmatoarea perioada, vom atrage cei mai buni candidati din intreaga lume, iar din Romania vom angaja 1% din cei mai buni ingineri software" afirma Daniel Dines, co-founder si CEO UiPath.

Planurile UiPath pentru domeniul RPA (Robotic Process Automation) sunt bine stabilite in perioada urmatoare. "Ne propunem sa devenim lider in acest domeniu, ca software vendor. Am ajuns o companie de enterprise software cu o valoare de peste 1 miliard de dolari, cu viziune corecta in ceea ce priveste viitorul muncii, Inteligenta Artificiala, Machine Learning si Cognitive Computing. Potentialul de crestere este imens si finantarea primita ne va permite sa fructificam rapid aceasta oportunitate. In cativa ani putem ajunge la afaceri de zeci de miliarde de euro" a mai spus Daniel Dines.

Care sunt joburile disponibile





UiPath este o companie specializata in dezvoltarea robotilor software care automatizeaza procesele de lucru in companii, preluand munca repetitiva de la angajati. Startup-ul romanesc este una dintre cele 3 companii mari la nivel global pe acest segment al inteligentei artificiale. In luna martie a acestui an, UiPath a primit o noua investitie, de 153 de milioane de dolari, de la Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers si Capital G. Aceasta investitie a venit la mai putin de un an dupa ce UiPath a obtinut 30 milioane de dolari de la Accel Partners.





Noile birouri UiPath se desfasoara pe 4 etaje din cladirea A Landmark si aproape 4.500 mp, avand o gama larga de spatii precum sali de conferinta si meet-ups, booth-uri izolate fonic pentru una sau mai multe persoane, sala de jocuri, sali de mese si bucatarii la fiecare etaj, plus o terasa amenajata la etajul 5. Decizia mutarii a fost data de extinderea echipei, de la 157 de oameni in momentul primirii investitiei de 30 milioane de dolari, pana la 250, in prezent. Lor li se adauga alti 350 de colegi care isi desfasoara activitatea in birourile din New York, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Bengaluru, Munchen si Amsterdam. Un al doilea factor care a contribuit la aceasta schimbare a fost nevoia unui spatiu care sa reflecte dinamismul echipei si caracterul global a aventurii UiPath: reinventarea "the future of work".Oferta UiPath pentru candidatii care aplica la pozitiile companiei este una atractiva. Beneficiile variaza in functie de tara, insa exista bonusuri de performanta (cash si Stock Options), asigurare medicala privata - pachet Executive, asigurare de viata, program flexibil, politica flexibila privind zilele de vacanta, posibilitatea de a lucra de acasa si gratuitate pentru masa de pranz, cafea, ceai si bauturi racoritoare. La acestea se adauga abonament Platinum gratuit la sala, acces la conferinte si evenimente din domeniu, la nivel international.