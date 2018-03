Listarea pe bursa a gigantului petrolier saudit Aramco ar putea fi amanata pentru 2019

Cotidianul arata ca oficiali britanici au fost informati de aceasta decizie de sauditi.Mai multe surse au indicat pentru FT ca grupul saudit ar putea fi valorizat la 2.000 de miliarde de dolari si ca Londra are in continuare sanse bune sa participe la operatiune.Circa 5% din actiunile gigantului public urmau sa fie vandute pe bursa in semestrul doi din 2018 in cadrul unui plan de reforme lansat de autoritatile din tara si care urmareste reducerea dependentei de aurul neru.Marile burse mondiale, precum New York, Londra si Hong Kong, spera sa recupereze in cursa pentru aceasta operatiune care ar putea avea loc si pe bursa saudita.Aceasta amanare intervine in conditiile in care PDG-ul Aramco, Amin Nasser, asigura saptamana trecuta, la o conferinta in SUA, ca procesul de listare progreseaza "foarte bine" dar fara a precizat ce bursa sau burse vor gazdui listarea.