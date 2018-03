Wizz Air investeste doua miliarde dolari in extinderea operatiunilor, inclusiv in Romania

Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, in intreaga retea, investitia in expansiune fiind de peste doua miliarde dolari la 11 baze din Romania si alte sase state - Marea Britanie, Austria, Polonia, Ucraina, Ungaria si Georgia, relateaza Agerpres.





In urmatoarele 17 saptamani, 21 de aeronave vor fi alocate bazelor sale din Europa, sprijinind suplimentarea a 700 de zboruri saptamanale si inceperea a 70 de noi rute, precizeaza un comunicat al companiei.





Patru destinatii noi - Atena, Tallinn, Harkov, Viena - vor fi inaugurate pana la jumatatea lunii iulie, odata cu deschiderea unei noi baze vest - europene in capitala austriaca.





Cu ocazia lansarii expansiunii operationale, Wizz ofera 20% reducere pentru toate zborurile programate pana la 31 mai, pentru rezervarile efectuate marti, 13 martie, pana la miezul noptii.





Wizz Air isi incepe expansiunea din 2018 in aceasta saptamana, cu sosirea unui nou nou Airbus A320, a 11-a aeronava alocata bazei din capitala Ungariei, care coincide cu lansarea unei noi rute spre Stavanger, Norvegia.





"Astazi incepem cea mai mare faza de expansiune de pana acum din istoria Wizz. Compania isi mentine angajamentul de a face calatoria cu avionul mai accesibila pentru mai multi oameni decat oricand, oferind cele mai mici preturi posibile prin modelul sau de afaceri ultra low cost. Din ce in ce mai multi clienti aleg sa zboare cu Wizz Air in fiecare an, bucurandu-se de conectivitatea retelei extinse de rute a companiei noastre formata acum din peste 600 de rute catre 145 de destinatii din 44 de tari. Cele 70 de noi rute care vor incepe in urmatoarele 17 saptamani vor contribui si ele la oportunitatile de calatorie disponibile oferite de Wizz Air", a declarat Owain Jones, Chief Corporate Officer la Wizz Air.





Wizz Air opereaza o flota de 90 de aeronave Airbus A320 si A321 si ofera mai mult de 600 de rute de la 28 de baze, ce asigura conexiunea intre 145 de destinatii din 44 de tari.