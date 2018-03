Ministerul Economiei: Romania va gazdui centrul regional de echipare si intretinere a elicopterelor Black Hawk pentru Europa Centrala

Parteneriatul a fost semnat in prezenta Ministrului Economiei, Danut Andrusca, a Presedintelui Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Dorel Caprar, precum si a reprezentantilor Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti"Acordul semnat astazi reprezinta o confirmare a potentialului industriei romanesti, care este capabila sa realizeze produse cu valoare adaugata ridicata. Asteptam sa vedem care vor fi efectele economice concrete ale acestui acord si cat de repede vor fi ele resimtite la nivelul industriei si economiei romanesti. Ministerul Economiei va sprijini initiativele companiilor din subordine care pot duce la relansarea activitatii industriale. In acelasi timp, acest acord este si o confirmare a bunelor relatii si a parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii", a declarat Danut Andrusca, ministrul Economiei."Abilitatea noastra de a furniza cel mai capabil elicopter in lupta de suprafata (ASuW) si anti-submarin (ASW) existent ar putea oferi Romaniei, la cel mai competitiv pret, acoperirea necesara importantei pozitii strategice pe care aceasta o detine la Marea Neagra", a declarat Eric Schreiber, Vicepresedinte Sikorsky."Calitatile elicopterului Black Hawk sunt impresionante: poate indeplini misiuni in toate anotimpurile, poate zbura in furtuna, ziua sau noaptea, este foarte rapid si poate transporta un numar mare de pasageri pe care ii protejeaza chiar si impotriva loviturilor de tun de calibru pana la 23mm. Dotat cu armament, Black Hawk devine redutabil in comparatie chiar cu aeronave specializate numai pentru lupta. In misiunile umanitare este greu de intrecut, iar ca vehicul aerian de paza a frontierelor este deosebit de valoros.ROMAERO va intreprinde tot ce este necesar a asigura succesul acestui proiect cu acoperire din Turcia pana in Polonia. Experienta noastra de aproape 100 ani in aeronautica civila si militara, resursa umana calificata, infrastructura educationala si capabilitatile de productie disponibile, atat in Bucuresti, cat si la partenerii nostri din teritoriu fac Romania atractiva pentru marii producatori de tehnica militara din lume, asa cum este Lockheed Martin Corporation.In plan sectorial, un grad ridicat de coeziune a industriei de aparare si abordarea pozitiva din partea mediului politic pot aduce Romaniei oportunitati insemnate de dezvoltare economica si tehnologica, mai ales in contextul cresterii nivelului de angajament al tarii noastre in parteneriatele strategice cum este cel cu NATO", a declarat la randul sau Remus Vulpescu, directorul general Romaero.Elicopterul Sikorsky UH-60 Black Hawk este cel mai utilizat elicopter multi-misiune din lume, cu peste 4.500 unitati in serviciu in cadrul fortelor armate ale SUA si altor peste 20 de state.Elicopterul va avea o perioada de utilizare ce depaseste anul 2050. Cu peste 17 variante de echipare, elicopterul ofera capabilitati de referinta in operatiuni ale fortelor speciale, diverse misiuni de lupta, misiuni de cautare si salvare, misiuni de transport si suport logistic in zone de operatiuni militare, dar si in misiuni caracteristice serviciilor medicale de urgenta, ori de lupta impotriva calamitatilor si sprijin umanitar. Elicopterul poate fi echipat si pentru uz oficial la cel mai inalt nivel.Lockheed Martin este un grup american specializat in cercetarea, dezvoltarea, productia si integrarea tehnologiilor avansate din domeniul militar, constructor aerospatial de prim rang si cel mai mare furnizor de echipament aerospatial si tehnologic al Pentagonului. Compania a inregistrat o cifra de afaceri de 46 de miliarde de USD in 2015, avand 97.000 de angajati si fiind prezenta in 75 de tari din intreaga lume.Dintre echipamentele produse de grupul Lockheed Martin, Fortele Armate Romane exploateaza deja cu succes avioanele de lupta F-16 si avioanele militare de transport C-130 Hercules. Acestea, impreuna cu elicopterul Black Hawk vor fi prezente, alaturi de alte vehicule si echipamente militare de inalta tehnologie, in cadrul expozitiei internationale Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018 care va avea loc in perioada 16-18 mai a.c. in incinta ROMAERO Bucuresti.