Lovitura de imagine pentru guvernul britanic. Unilever isi muta sediul social din Marea Britanie in Olanda

Practic, operatiunile Unilever vor fi grupate sub o singura entitate juridica, in Olanda, dar cei 7.300 de angajati din Marea Britanie nu-si vor pierde locurile de munca.Grupul, celebru pentru marci precum Persil si Knorr, are 3.000 de angajati in Olanda si dispunea de cele doua sedii sociale din 1929.Anuntul va fi o lovitura pentru atractivitatea Regatului Unit pentru marile grupuri de business si reprezinta inca o "bila alba" pentru Olanda. Membrii guvernului britanic au spus in repetate randuri ca emdiul de afaceri nu va fi grav afectat de Brexit, insa miscari precum cea a Unilever arata ca marile companii sunt ingrijorate si iau masuri.Sursa: AFP