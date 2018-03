Guvernul vrea sa oblige autoritatile contractante sa invite companiile de stat la licitatiile publice/ Ministrul finantelor sustine ca exista aviz pozitiv din partea Consiliului Concurentei

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: E normal ca societatile de stat sa fie obligatoriu invitate la licitatii publice?

"Am avut, normal, ca orice institutie publica, sa contractam anumite servicii de transport aerian si am constatat o situatie neplacuta vizavi de operatorul nostru national de transport aerian, care nu a ofertat la acea solicitare a noastra. Astfel, Ministerul de Finante a fost obligat sa plateasca, si probabil sunt multe astfel de cazuri, pentru un transport pe o anumita ruta, unde trebuiau sa ajunga expertii Ministerului, in loc de 200 si ceva de euro, cursa respectiva, 500 si ceva de euro, cu o ruta extinsa desigur. Si atunci s-a pus foarte clar problema urmatoare: inseamna ca astfel de situatii pentru care statul, de multe ori, a avut masuri de sprijinire, nu-si produc si efectele necesare", a spus Teodorovici.Acesta a precizat ca va fi intocmita o lista cu toate companiile de stat, pe domenii si subdomenii. Apoi, presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice va emite un ordin prin care va obliga autoritatile contractante de a transmite invitatii de participare la licitatii companiilor de pe lista, in functie de domeniul de activitate. Dupa aceea, reprezentantii statului in Consiliile de Administratie si in adunarile generale ale actionarilor vor trebui sa decida ca operatorii economici pe care ii reprezinta sa transmita oferte in cadrul procedurilor de achizitii publice organizate de autoritatile contractante de la care au primit invitatii.Ministrul finantelor spune ca este o chestiune care trebuia facuta de foarte mult timp, iar ca de acum lucrurile se vor schimba.