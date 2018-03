Christina Verchere va prelua functia de director general executiv al OMV Petrom de la 1 mai 2018

Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti."In sedinta de astazi (luni n.r), Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, avand in vedere numirea sa in aceasta functie astfel cum a fost aprobata de Consiliul de Supraveghere si anuntata in data de 9 ianuarie 2018. In cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca mandatul doamnei Mariana Gheorghe de presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom S.A. inceteaza la data de 30 aprilie 2018", se mentioneaza in raport, potrivit Agerpres.Directoratul OMV Petrom este compus din cinci membri: Mariana Gheorghe, care ar urma sa predea mandatul, in luna mai, Christinei Verchere, ceilalti patru fiind Stefan Waldner, Peter Rudolf Zeilinger, Neil Anthony Morgan si Lacramioara Diaconu-Pintea.In luna ianuarie, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a anuntat inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP.Numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019.Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom urma sa decida in sedinta de luni revocarea Lacramioarei Diaconu-Pintea din functia e membru al Directoratului OMV Petrom, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata de energie. Lacramioara Diaconu este singurul roman care a ramas in Directoratul OMV Petrom, dupa ce ce Mariana Gheorghe a hotarat sa renunte la mandatul de CEO al OMV Petrom incepand cu luna mai."Mandatul doamnei Lacramioara Diaconu - Pintea a fost acordat pana in aprilie 2019. Deciziile Consiliului de Supraveghere cu privire la modificari ale componentei Directoratului sunt comunicate pietei conform reglementarilor aplicabile companiilor listate", a transmis OMV Petrom.