Ryanair va deveni actionar majoritar la compania austriaca low-cost Laudamotion, condusa de triplul campion de Formula 1 Niki Lauda

Ryanair, care in prezent opereaza cu o flota de 430 de avioane Boeing 737 va aloca sase aeronave pentru Laudamotion, astfel incat flota companiei austriece sa ajunga la 21.Niki, care zboara din Germania si Austria catre multe destinatii turistice mai ales din sudul Europei, a fost privita ca fiind cea mai atractiva parte din Air Berlin, care in 2017 a intrat in insolventa.Ryanair va investi 50 milioane euro in primul an pentru dezvoltarea Laudamotion, companie care din aceasta saptamana va opera zboruri din Germania, iar in aprilie vor incepe zborurile din Elvetia si din iunie vor demara din Austria.Ryanair face rar achizitii, ultima fiind in 2004 cand a cumparat linia aeriana Buzz.Niki Lauda a cumparat in 2003 Aero Lloyd Austria si i-a dat numele Lauda Air. Laudamotion, cu sediul in Viena, a cumparat recent o mare parte din activele Niki Airline.Surse: Reuters, Bloomberg