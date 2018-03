Sindicalistii de la FSLR anunta proteste in fata Ministerului Economiei, din cauza situatiei de la santierul naval Mangalia, care a ramas fara lucru dupa blocarea vanzarii de actiuni catre olandezii de la Damen

"Reprezentanţii salariaţilor şi-au exprimat constant şi cu argumente îngrijorarea cu privire la situaţia financiară a companiei, acest lucru fiind mai mult decât evident. Datoriile de 1,2 miliarde de euro sau faptul că această companie a livrat un număr record de nave în 2016 în timp ce pierderile creşteau nu au constituit elemente de îngrijorare nici pentru mediul politic nici pentru instituţiile de forţă din această ţară. Nu am observat nicio preocupare pentru reducerea pierderilor înregistrate de statul român generate de transferul profiturilor în alte state, transfer realizat cu implicarea şi susţinerea reprezentanţilor statului român în Consiliul de Administraţie", conform comunicatului FSLR.Sindicalistii mai spus ca situaţia şantierului naval Mangalia a dus la un exod masiv al forţei de muncă superior calificată."Docurile goale, lipsa comenzilor şi a frontului de lucru pentru salariaţi, recurgerea la şomaj tehnic şi la concedii fără plată reprezintă elemente de profundă îngrijorare, atât pentru salariaţii companiei cât şi pentru locuitorii oraşului Mangalia, oraş care este afectat într-o manieră majoră de situaţia şantierului naval. Starea de incertitudine, de confuzie cu privire la viitorul companiei a generat un exod masiv al forţei de muncă superior calificată, fapt ce va determina, pentru orice nou investitor, dificultăţi majore în a îndeplini chiar şi un plan de afaceri mai puţin optimist", se mai spune în comunicat.Sindicatul solicită adoptarea unei decizii referitoare la exercitare/neexercitarea dreptului de preferinţă al Guvernului României cu privire la achiziţia pachetului de acţiuni deţinut de DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, n.r.), avansarea unui calendar concret, cu termene precise, cu privire la procesul transferului de acţiuni şi informarea corectă, clară şi concretă a salariaţilor cu privire la intenţiile Guvernului referitoare la situaţia şantierului naval din Mangalia.Problema este ca acest drept de preemtiune este exercitat in plina tranzactie intre coreeni si olandezii de la Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval din Olanda. In noiembrie, Damen a anuntat ca a incheiat deja un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale de 51% de la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Dupa aceasta decizie, activitatea santierului a fost blocata. Aceasta in conditiile in care este o companie aflata in pragul falimentului, cu pierderi de aproape 500 de milioane de lei in 2016 si datorii de peste 5,3 miliarde lei.