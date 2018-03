Guvernul vrea ca demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei sa intre in sarcina companiei Unifarm

Guvernul va discuta in sedinta de Guvern de miercuri un proict de Ordonanta de Urgenta care prevede ca demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei sa fie facute de acum de catre compania nationala Unifarm SA.Premierul Viorica Dancila a declarat pe 7 martie ca "situatia din ultimul an in care s-a inregistrat o lipsa acuta de pe piata a imunoglobinei va fi finalizata in sfarsit". "Cred ca este o solutie pe care putem sa o rezolvam pe termen scurt, in ceea ce priveste acest aspect. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobinei vor fi realizate de acum de catre compania nationala Unifarm SA, care va acoperi de asemenea si costurile aferente", a mai spus Dancila.Proiectul de Ordonanta de Urgenta prevede "încredinţarea către C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018".