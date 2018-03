​Comisia Europeana aproba, conditionat, cumpararea Monsanto de catre Bayer

Aceasta autorizare - la care s-au opus ONG-urile ecologiste - este conditionata de cesionarea unui vast ansamblu de activitati pe care Bayer le-a propuse executivului european pentru a dispia temerile legate de respectarea concurentei in UE.In septembrie 2016, Bayer a anuntat achizitionarea gigantului semintelor modificate genetic Monsanto pentru 66 de miliarde de dolari Datorita produselor sale modificate genetic, Monsanto a fost in repetate randuri in centrul criticilor ecologistilor din Europa si de peste ocean. In plus, Monsanto produce cel mai utilizat pesticid, "Roundup", care contine glifosat, o substanta banuita a fi cancerigena. Acesta e folosit pe campurile din Germania in proportie de 40%.Bayer AG este un holding listat la bursa, ce consta din 307 societati si care are 116.800 de angajati. Miezul afacerii este industria chimica si farmaceutica. Societatea pe actiuni Bayer este listata in DAX, pe bursa de valori din Frankfurt am Main, ca si in Euro Stoxx, fiind considerata una dintre cele mai valoroase firme germane. In anul 2015, cifra sa de afaceri a fost 46,3 miliarde euro, iar profitul 4,1 mld. euro.Istoricul firmei germane incepe acum peste un secol si jumatate. Nu departe de Koln, in vestul Germaniei, Bayer a fost fondata in anul 1863 la Barmen (pe atunci oras de sine statator). La 1900, sediul firmei s-a mutat la Leverkusen. In anul 1925, firma s-a transformat in I.G. Farben, la Leverkusen desfasurandu-se si productia, aproape exclusiv. In timpul nazismului in Germania, si in fabricile I.G.Farben s-a facut uz de munca fortata, motiv pentru care Inalta Comisie a Aliatilor a dizolvat firma, dupa razboi.In anul 1950 insa, ea a fost reinfiintata, reconstruita si rapid pusa pe picioare. In 1961, Bayer avea din nou 80.000 de angajati. Intre anii 2002 si 2005, a avut loc cea mai mare reoganizare din istoria firmei. Sectoarele farmaceutic, protectia plantelor, chimic si materiale plastice au fost separate, constituind societati din cadrul concernului nou format.Istoricul firmei americane e ceva mai nou, si anume din 1901. Monsanto a luat fiinta ca firma producatoare de produse chimice si farmaceutice. In 1927, firma cu sediul in St. Louis a fost cotata la bursa din SUA. In prezent, dupa marea reorganizare din anul 2000, Monsanto are reprezentante in 61 de tari, o cifra de afaceri de 15 miliarde de dolari (2015), un profit de 2 miliarde si cca 22.500 de angajati (august 2015). Presedintele sau este Hugh Grant.Compania s-a specializat nu doar in producerea de seminte si erbicide, ci si in biotehnologii, care stau la baza controversatelor plante modificate genetic. Mai nou, ea produce si software pentru analize de date specifice, care le vinde fermierilor interesati.