[P] ctrlHACKdel: Ce este un hackathon si cum se distreaza alternativ tinerii programatori?

De aceea din ce in ce mai multe companii IT&C aleg sa isi atraga viitoarele talente inca de pe bancile facultatii, iar cand vorbim de talente ne referim la noua generatie, la milenialls, unde metodele clasice de recrutare nu mai au rezultate de ceva vreme. Asadar, companiile au inceput sa fie din ce in ce mai creative cand vine vorba de a atrage talente. Cele mai multe dintre acestea organizeaza evenimente specifice pentru studenti, incurajandu-i pe acestia sa isi puna in practica talentul si pasiunea pentru tehnologie, dar si cunostintele dobandite.Printre evenimentele de genul acesta se numara si concursurile de tiphackathon. Majoritatea concursurilor de acest tip au ca scop atragerea programatorilor si a celor cu inclinatii in domeniu si oferirea posibilitatii de a pune in practica cunostintele si creativitatea in dezvoltarea celei mai bune aplicatii, a unei idei de start-up in domeniul IT si in general a oricarei teme legate de dezvoltarea tehnologica. Ocazional, dar in sensul original al cuvantului, un hackathon se refera la un concurs de rezolvare a unor probleme tehnice si tehnologice, la descoperirea si exploatarae unor vulnerabilitati si la gasirea unei solutii salvatoare de protejare a unui sistem corupt prin descoperirea breselor de securitate online.Acest din urma tip de eveniment este ceva mai antrenant pentru participanti pentru ca de cele mai multe ori, comparativ cu evenimetele de dezvoltare a aplicatiilor web sau mobile, acestia nu cunosc tema concursului sau problemele ce trebuie rezolvate. Aceasta provocare este ceea ce atrage din ce in ce mai multi tineri pasionati de tehnologie si in ciuda premiilor pe care le primesc cei mai buni participanti, dificultatea problemelor pe care le au de rezolvat este ceea ce ii motiveaza sa concureze. Bineinteles ca si premiile atrag participanti, dar motivatia sa arate cine este cel mai bun este, de departe, mult mai provocatoare pentru cei ce participa la astfel de competitii.Pe 31 martie urmeaza sa se desfasoare un astfel de hackathon ce are ca tematica descoperirea vulnerabilitatilor de retea si ale sistemelor informatice. ctrlHACKdel este un eveniment dedicat tinerilor sub 25 de ani si este sustinut de studentii Universitatii Politehnice- Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, de studentii de la facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Bucuresti si de Sindicatul Studentilor din Cibernetica din cadrul Academiei de Studii Economice. Pasionatii de IT, dornici sa se afirme sunt asteptati sa se inscrie in concurs pana pe 27 martie a.c., rezolvand o problema chiar la inscriere pe siteul. In urma rezultatelor obtinute la inscriere, primii 50 de participanti clasati in top vor fi selectati pentru a participa la concurs, intr-un maraton de 12 ore de hacking.Concursul este organizat de companiain parteneriat cu Security Espresso - comunitatea online pentru cyber securitate. Astfel, concurentii se vor intalni pe 31 martie la TechHub, una dintre organizatiile partenere ale avenimentului. Codette - comunitatea pentru femei in IT&C si Softbinator Algorithms - comunitatea de programatori pentru programatori, sunt si ei cap de lista ca si suporteri ai hackathon-ului de la sfarsitul lunii.Organizatorii sunt cei ce vor compune problemele concursului si tot ei vor forma comisia de jurizare.se afla la al patrulea eveniment de acest gen, primul fiind organizat in 2013 sub forma unei competitii online. De fiecare data concursurile s-au bucurat de sute de inscrisi si de participanti stelari care s-au intrecut in inteligenta si creativitate."Nu este suficient sa detii un bagaj solid de cunostinte tehnice sau sa cunosti multe limbaje de programare pentru a reusi intr-un astfel de concurs. Trebuie sa fii putin siret si sa ai o creativitate aplicata, iar puncte bonus vor fi intotdeauna obtinute de cei care iau in calcul si factorul timp. Noi incurajam de multe ori solutia cea mai simpla si/sau cea mai scurta. Daca se poate ajunge la un rezultat pe mai multe cai, intotdeauna drumul cel mai scurt va fi castigator pentru ca intotdeauna in acest domeniu drumul cel mai scurt este si cel mai inovativ" Maria Ioana Pamfil - Marketing Manager la Emia.com.Emia.com este o companie care a facut intotdeauna lucrurile altfel si a inteles timpuriu ca tanara generatie nu poate fi stimulata prin vechile cutume, ci are nevoie sa infloreasca intr-o maniera proprie. Organizarea unui hackathon pentru a sustine si a ghida tinerii IT-isti aflati la inceput de drum s-a dovedit a fi o modalitate buna de a ii apropia de ceea ce inseamna acest domeniu de activitate.poate insemna o rampa de lansare pentru multi dintre participantii care doresc sa puna in practica cunostinele pe care le-au dobandit.