Magazinul Lidl va vinde și mașini. Scurtă istorie a imperiului Schwarz, cu un patron multi-miliardar si "fără chip"

Grupul Schwarz din Neckarsulm, care include Lidl și lanțul de hipermarketuri Kaufland, intenționează să reseteze complet regimul și proveniența mașinilor sale de serviciu. În viitor, Lidl și Kaufland ar urma să comande toate vehiculele de la BMW, în loc să se înscrie în graficul bursier al Audi.Potrivit informațiilor revistei citate, Schwarz-Gruppe obține de la BMW o reducere de 48 - 50% din prețul de listă, aproape exclusiv pentru vehicule pe motorină. De la Audi, discountul acordat ar fi fost doar de 42%, producătorul din Ingolstadt nefiind dispus să acorde mai multă reducere de preț. Până în prezent, grupul Schwarz a comandat aproximativ 4.000 de vehicule pe an de la Audi.Pe viitor, comanda la BMW se va ridica la cca 10.000 de unități. Această creștere este justificată, în parte, pentru că Lidl și Kaufland reduc durata de viață utilă a mașinilor de serviciu de la 18 la șase luni. Pe scurt, după șase luni de folosință, sau doar de staționare în parcul auto de serviciu al firmei, mașinile vor putea fi vândute, în regim de "gebraucht", adică de "întrebuințat".Potrivit manager magazin, grupul Schwarz va vinde aceste automobile neutilizate, prin aceasta sperând la creșterea veniturilor firmei. Vânzarea "tinerelor uzate" în regim de second-hand se va face printr-un Autohaus propriu, care va fi construit la Weinsberg, lângă Heilbronn.Spre deosebire de BMW, Audi nu ar fi dorit să permită grupului Schwarz aceste vânzări de automobile. Vehiculele Audi folosite au fost vândute, anterior, în licitații la care au avut acces doar dealerii Audi.În România, Lidl e prezentă pe piață din 2011 , după ce își începuse afacerile românești în 2005, prin divizia sa Kaufland. Cel care controlează afacerea Grupului Schwarz, din care face parte și Lidl, este Dieter Schwarz (79 de ani), un multimiliardar discret, cum sunt și alții, cu firme vechi de decenii, sau datând din secole trecute, din Germania.Atât de discret, încât unele poze care i-au însoțit profilul în publicații internaționale erau ale altcuiva. De exemplu, pe blogul de VIP-uri Celebfamily.com . Acolo, prima fotografie care însoțește profilul lui Dieter Schwarz este a lui Michael Otto, fondator și șef al renumitei case de comenzi germane Se spune că doar două fotografii ale multimiliardarului de la Lidl ar fi în circulație, una veche de peste o jumătate de secol. Aceasta e publicată de Sueddeutsche Zeitung , în 2014, când după moartea lui Karl Albrecht - despre care am relatat pentru Hotnews - Dieter Schwarz devine cel mai bogat om din Germania, cu o avere estimată la peste 15 miliarde de euro.Fondată în 1858 ca băcănie ce vindea și fructe exotice, Lidl din Heilbronn și-a început ascensiunea comercială la începutul secolului trecut, devenind Lidl & Schwarz KG, sub conducerea lui Josef Schwarz. În 1944, compania a fost complet distrusă de război, iar reconstrucția ei a durat zece ani. În 1972, și-a deschis un nou sediu, la Neckarsulm. La moartea tatălui sau, Dieter Schwarz a preluat firma, care avea deja 30 de filiale Lidl.Compania funcționează pe principul de discounter, adică retailer de bunuri, atât alimentare, cât și non-alimentare, la prețuri mici. În 1973, forma juridică a firmei a fost modificată și aceasta s-a transformat în fundație, sub numele de Lidl Stiftung & Co. KG. Cu o cifră de afaceri de 68,6 miliarde euro în anul financiar 2016/2017 și 390.000 de angajați, Lidl e arhiprezent în comerțul german, dar și în cel european si din SUA.În anul 2017, Lidl avea 10.200 de filiale în lume, dintre care cca 200 în România. În cele 200 de filiale, ca și în cele patru centre logistice din țară, Lidl avea peste 5.000 de angajați, potrivit propriilor date Ziarul Financiar estima, anul trecut, cifra de afaceri a Lidl în România, la 1,3 mld. Euro, iar pe cea a întregului grup Schwarz, la 3,5 mld. Euro.Nu doar lumini, ci și umbre însoțesc activitatea companiei germane, care în regiunea sa de baștină, dar nu numai, își diluează uriașul profit prin acțiuni caritabile și sociale, prin finanțări în învățământ și campusuri pentru studenți.În anul 2005, discounterul a fost condamnat la Stuttgart pentru concurență neloială la produsele non-food. În 2012, s-au semnalat neregularități la dreptul de returnare a unor produse, iar în 2013, ARD a difuzat un reportaj despre vânzarea pe internet de către Lidl a unor monede de aur la preț "umflat" de cinci ori.Însă criticile cele mai aprinse în presă au fost legate de unele politici de personal ale companiei. Erau vizați nu doar angajații proprii, ci și cei ai unor furnizori ai Lidl, care își externalizase o parte din serviciile de personal.În anul 2008, discounter-ul Lidl era anchetat pentru spionarea personalului său , inclusiv la closet. Pentru abateri grave de la legea protecției datelor personale, firma a fost condamnată în Germania la plata unei amenzi de 1,46 milioane de euro. De atunci, Lidl a luat măsuri și a implementat un Cod de conduită, cu reguli corecte asumate de companie, în politica sa de personal.