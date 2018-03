Bloomberg: Schweighofer vinde pădurile pe care le deține în România către grupul suedez GreenGold

Grupul austriac Schweighofer vinde pădurile pe care le are în România către investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire și Ocolul Silvic Cascade Empire, care împreună dețin 14.283 hectare de pădure în nordul României, potrivit unei declarații emise luni de Schweighofer.Prețul de achiziție și detaliile contractului nu au fost divulgate.În urmă cu un an, Asociatia pentru Certificare Forestiera (Forest Stewardship Council - FSC ) a retras definitiv certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac Schweighofer, dupa ce activiști din trei țări (Germania, Austria și Romania) au înmânat o petiție semnată de peste 250.000 de cetățeni directorilor FSC. Compania a fost acuzată că a prelucrat lemn provenit din exploatări ilegale.În urma acestei decizii, lemnul tăiat ilegal din pădurile României nu mai este certificat ca fiind sustenabil și nu mai poate fi vândut sub marca FSC pe piețele internaționale. În aceste condiții, marile lanțuri de magazine au sistat aprovizionarea cu produse din lemn provenind de la producătorul austriac Holzindustrie Schweighofer.Schweighofer mai operează în România trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri. Holzindustrie Schweighofer a deschis prima fabrică de cherestea în România în anul 2003, la Sebeș. În prezent, compania operează pe plan local alte două fabrici de cherestea - la Rădăuți și Reci, o fabrică de panouri încleiate din lemn masiv la Siret și una de panel la Comănești. Din octombrie 2015, din grupul Schweighofer face parte și o fabrică de cherestea în Germania.Greengold este deja prezent în România, deținand circa în prezent circa 18.000 hectare de pădure. În 2015, Greengold a vândut către Ikea 33.600 de hectare. RISE Project a anunțat, în luna ianuarie 2015, că universitatea Harvard a cedat, după un scandal imens de corupție, o parte pădurile deținute în România către grupul suedez Greengold , condus de către parteneri și angajați de la București ai diviziei de investiții a universității americane. Grupul a fost înființat de un suedez de origine română, Sorin Chiorescu, acesta fiind în prezent președintele Greengold.