[P] Finastra - cum e să lucrezi pentru una dintre cele mai mari companii fintech din lume

Lansată în iunie 2017 prin fuziunea dintre Misys și D+H, Finastra este numarul 3 în lumea fintech și continuă să crească. Compania nou formată oferă cel mai variat portofoliu de produse software care deservesc instituții financiare de toate mărimile, din toate colțurile planetei. Centrul de dezvoltare și cercetare Finastra din România este unul dintre cele mai mari la nivel global, reunind peste 550 de persoane și o strategie de creștere activă, care urmărește adăugarea a încă 100 de roluri noi anul acesta.





Un sediu nou în acest an





Ce beneficii au angajatii Finastra?

Pentru că media de vârsta în companie este de 29 de ani, spațiul de lucru a fost adaptat pentru a oferi un plus de culoare și au fost amenajate zone de relaxare, o bibliotecă și o zonă de board games. "Suntem o echipă foarte activa, iar pasiunea pentru mișcare și activități în aer liber este împărtășită de majoritatea colegilor. Participăm în fiecare an la Maratonul International al Bucureștiului și în cele mai multe ocazii reușim să conectăm activitatea și cu o cauză sociala pe care ne dorim să o susținem" spune Mihaela Alexandrescu, Lead HR Advisor, România.









"Deschiderea către inovație este una din prioritățile noaste, fie ca este vorba de tehnologia folosită sau de soluțiile create. Pentru asta vrem să aducem în companie cei mai talentați și plini de potențial candidați din industria IT. Fuziunea dintre Misys și D+H ne permite să reunim cunoștințe, experiență și atragerea celor mai talentați candidați. Agilitatea, flexibilitatea și pasiunea pentru tehnologie sunt esența noastră la nivel global." afirmă Daniel Păunica, Romania Site Leader și Senior Development Director în cadrul Finastra."În București, sediul Finastra se afla în Sema Park, aproape de facultățile tehnice, de unde vin și cei mai mulți candidați pentru pozițiile companiei. Dezvoltarea companiei și creșterea numărului angajaților determină mutarea într-un nou sediu, în vara acestui an. "Noile birouri vor fi în Orhideea Towers, zona Grozăvești. Suntem entuziasmați de această schimbare deoarece noul sediu va fi unul foarte modern, mai apropiat de nevoile angajaților noștri, care să ne ajute să aducem un plus de flexibilitate în interacțiune. Vom avea mai multe spații de relaxare, zone de lucru dinamice, săli de sedință mai spațioase, o sală de sport și multe alte facilități" a adăugat Viorel Cucu, Director - Real Estate & Facilities.Compania mizează pe întărirea poziției de angajator de succes în industria IT. Fiecare om din Finastra beneficiază de programe de training și dezvoltare, posibilitatea de a călători sau lucra din alte birouri ale companiei, plus multe alte oportunități. În lista de beneficii se adaugă și elementele convenționale precum asigurare medicală și abonament la servicii medicale, bonuri de masă, un bonus anual aliniat nivelului de carieră și performanță, discount la săli de sport și multe altele.Strategia de creștere a companiei este concentrată pe tineri, 60% din noile poziții disponibile fiind entry level. Anual sunt organizate programe de internship plătite, în cadrul cărora studenții pot lucra fie full time, fie part time, cu program flexibil și posibilitate de angajare la final. Creativitatea este susținută și prin programul de Innovation: fiecare membru al echipei poate veni cu idei, care la randul lor se pot transforma în proiecte. Cele mai reușite inițiative sunt prezentate în finala de la Londra a Hackathonului Finastra.În țara noastră își desfășoară activitatea o gamă variată de echipe care acoperă atât zona de dezvoltare și testare software, Product Management, Suport și Implementare pentru clienți sau Pre-sales. În prezent, noul brand Finastra are peste 9000 de clienți în peste 130 de țări din America, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific.