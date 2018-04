[P] Cum arată planurile Emerson pentru 2018? Compania face noi angajări la Cluj-Napoca

Compania Emerson își consolidează poziția de angajator în România și recrutează și anul acesta peste 300 de persoane. Domeniile principale în care se fac angajări sunt: Inginerie, IT, Financiar, Customer Service, Achiziții, precum și poziții blue collar pentru campusul său din Cluj-Napoca. Pe lângă acestea, compania este un partener important pentru multe organizații caritabile, dar și pentru cele două universități mari din Cluj (Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică), licee, școli profesionale și multiple asociații studențești.





Emerson este o companie de tehnologie și inginerie care oferă soluții inovative clienților prin cele 2 platforme de afaceri: Emerson Automation Solutions și Emerson Commercial& Residential Solutions. Campusul din Cluj a fost fondat în 2006 și este un centru important pentru strategia de dezvoltare la nivel european și global, având 9 unități de producție și un Shared Service dedicat în principal locațiilor Emerson din EMEA (Europe, Middle East & Africa), dar are și câteva echipe ce oferă suport la nivel global pe anumite arii (Automatizări, IT, Logistics).





"La Emerson, punem accent pe dezvoltarea fiecărui membru al echipei, indiferent de domeniul în care activează. Vrem că oamenii noștri să fie cei mai buni, motivați și pasionați de ceea ce fac. Prin cursurile organizate la nivel local și global ne asigurăm că fiecare persoană care lucrează la noi are mereu un plan bine definit de dezvoltare în carieră. Fiind o companie multinațională fondată în 1890, avem peste 75.000 de angajați și peste 200 locații de producție și inginerie în întreagă lume. Anul acesta, plănuim să consolidăm și să ne dezvoltăm capacitatea operațională, atât pentru unitățile de afaceri existente cât și pentru cele nou venite în 2017" afirmă reprezentanții Emerson România.





Emerson este prezentă pe piața locală din anul 2006, iar din 2008 și până în prezent a dezvoltat un campus industrial de 12 hectare în parcul Tetarom II din Cluj-Napoca. Emerson mai deține și un birou de Automation Solutions la București, dedicat exclusiv pentru activități de vânzări și service, unde lucrează peste 50 de persoane.

Din Octombrie 2016 până în prezent, compania a angajat aproximativ 500 de persoane, atât pe roluri permanente, cât și internship-uri sau Școli de Vară. Oferta de locuri de muncă disponibile este una bogată, existând roluri atât în domeniul ingineriei (automatizare, mecanică, electrică, chimică), IT (hardware și software), administrare business (financiar, order management, customer service, procurement, logistică), plus poziții blue collar (operatori asamblare, electricieni, sudori, vopsitori, operatori depozit, operatori CNC etc.) în fabricile din parcul industrial Tetarom II. Emerson oferă angajaților săi o gama importantă de beneficii, printre care se numără multiple oportunități de training, atât local cât și global, al 13-lea salariu, bonus pentru vorbitorii de limbi străine, tichete de masă, transport urban și metropolitan, asigurare medicală la una dintre cele mai mari rețele din țară și reduceri la abonamente sportive.Emerson este un actor activ în ceea ce privește evenimentele organizate sau susținute în țară noastră, Pe lângă târguri caritabile recurente, de numele companiei se leagă evenimente ca: Emerson Safety Days, Emerson Open Doors, Emerson Sports Days, Școli de Vara Emerson și deja cunoscutul Program de Apprentice. Zona socială nu este neglijată, brandul având colaboratori cu: Shoe Box, Asociația Little People România, Asociații pentru protecția animalelor: Nuca și Ronda, CERT Transilvania, Fundația Estuar, Asociația Autism Transilvania, Life Education și multe altele.Poți vedea care sunt joburile disponibile în cadrul Emerson accesând acest LINK . Află mai multe detalii despre activitatea companiei pe site-ul oficial al Emerson