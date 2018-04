Consumul de bere în Romania: 82 de litri pe cap de locuitor în 2017. Berea la PET scade pentru al doilea an consecutiv, dar tot ocupă peste jumătate din piață

În 2017 piața berii din România a crescut cu 2%, ajungând la un volum de 16,11 milioane hectolitri, iar consumul de bere pe cap de locuitor a ajuns la 82 de litri, față de 80 de litri în urmă cu un an, arată Asociația Berarii României în raportul pe 2017.La nivel european, suntem pe locul 7 în ceea ce privește consumul pe cap de locuitor și pe locul 8 în ceea ce privește volumul de bere (pe anul 2016).Sectorul berii în România are un caracter profund național - producția locală este în proporție de 97%, iar 70% din ingrediente sunt provenite din agricultura din țară.Reprezentanții berarilor susțin că sectorul berii în România creează, direct și indirect peste 85.000 de locuri de muncă, din care 10.000 în sectorul agricol, 26.000 în retail și circa 27.000 în sectorul ospitalității.Sectorul berii generează valoare adăugată de peste 860 mil euro anual și varsă la bugetul de stat pese 530 de milioane de euro anual direct și indirect, prin activități conexe, mai spun reprezentanții berarilor.„Piața berii a evoluat firesc pe parcursul anului trecut înregistrând o creștere moderată de 2% în volum. Factorul determinant pentru conservarea trendului pozitiv al pieței rămâne și în continuare asigurarea unui context economic stabil și a unui cadru de reglementare predictibil”, a declarat Lucian Ghinea, președintele Asociației Berarii României, la prezentarea raportului pe 2017.Întrebată de provocările pe care berarii le-au avut de înfruntat în 2017, Julia Leferman, directorul general al Asociației a spus că „una dintre cele mai mari provocari a fost instabilitatea legislativă. Din fericire mare parte din măsurile discutate nu au fost implementate”. Leferman a subliniat că pentru berari e foarte importantă predictibilitatea fiscală.În ceea ce privește preferințele românilor în funcție deberea la PET continua să reprezinte peste jumătate din piață, desi a cunoscut în 2017 al doilea an consecutiv de scădere.Sticlă: 27,46% (-0,22 pp)Doză: 18,2% (+1,1 pp)Keg: 3,38% (-0,27 pp)PET: 50,94% (-0,62pp)În ceea ce privește importul de bere, în 2017 România a importat 0,47 milioane hectolitri de bere, în creștere ușăară față de 0,44 milioane hectolitri în 2016.Exporturile de bere au scazut ușor la 0,41 milioane hectolitri, cu 0,01 milioane hectolitri mai puțin față de 2016.În ceea ce privește investițiile din sectorul berii, membrii Asociației Berarilor anunță că în 2017 au fost investiți circa 71,8 milioane de euro, în creștere cu 2 milioane de euro față de anul anterior. Asociaţia Berarii României cuprinde cinci mari producători de bere din România și o microberărie care împreună furnizează peste 80% din cantitatea de bere consumată în România. Totodată, din asociaţie fac parte şi reprezentanţi ai producătorilor de materii prime.Cele douăsprezece fabrici de bere, dintre care două microberării, aparţinând membrilor Asociaţiei sunt situate în Ploieşti, Constanţa, Craiova, Miercurea Ciuc, Târgu-Mureş, Pantelimon, Timişoara, Buzău, Braşov şi Galaţi, iar cele două microberării sunt situate în Cluj-Napoca şi Timişoara.