De la mega-succes, la dezastru - Cum a decăzut sistemul de bike-sharing din Paris

Este probabil cel mai cunoscut sistem de bike-sharing din lume și crearea sa a început în 2001 când primarul capitalei a decis să se facă peste 200 km de piste de biciclete prin oraș. Cum acestea erau nefolosite, câțiva ani mai tarziu s-au pus la punct peste o mie de stații unde bicicletele puteau fi închiriate, iar Velib în sine a debutat în 2007.Numărul de biciclete disponibile a trecut de 15.000, iar ca și rată de folosire Velib s-a dovedit unul dintre cele mai de succes sisteme. Au fost însă probleme legate de numărul mare de biciclete vandalizate (unele aruncate în râul Sena), dar în special de bicicletele furate (multe duse în nordul Africii, dar și în România).Velib era un exemplu, dar a devenit un dezastru în mai puțin de un an, după ce s-a schimbat compania care gestiona sistermul. Până anul trecut era JCDecaux, dar s-a făcut o licitație și un concern franco-spaniol numit Smovengo a câștigat contractul de 700 milioane euro, pentru a gestiona Velib în următorii 15 ani.Smovengo a promis să aducă o notă high-tech serviciului, cu biciclete noi, stații noi de încărcare și un mare număr de biciclete electrice.Însă în prezent sunt sub 700 de stații de unde pot fi luate bicicletele, deși promisiunea era că vor fi 1.400, iar utillizatorii sunt furioși fiindcă noile stații sunt de multe ori inutilizabile din cauza problemelor cu software-ul care nu permit user-ilor să închirieze bicicleta. În plus, numeroasele probleme cu încărcarea au făcut ca extrem de puține biciciclete electrice să poată fi folosite.Numărul de curse a scăzut în câteva săptămâni de trei ori și numărul utilizatorilor înscriși a scăzut față de anul trecut cu 80.000.Parizienii s-au atașat de Velib și decăderea acestuia a devenit subiect ”fierbinte” care poate avea implicații politice, iar municipalitatea a cerut Smovengo să ia măsuri de urgență. Municipalitatea este criticată dur pentru eșecul Velib, mai ales că Parisul introduce măsuri dure împotriva mașinilor diesel, dar lasă să decadă Velib, sistemul care a încurajat oamenii să-și mai lase mașinile.Pe 3 mai Smovengo a anunțat că retrage pentru un timp toate bicicletele electrice și că va înlocui cele 3.000 de biciclete care sunt blocate în stații.Utilizatorii sunt furioși pentru că un sistem care a devenit exemplu pentru multe orașe mari a fost acum făcut inutilizabil după ce au fost introduse schimbări care au fost însoțite de o mulțime de defecțiuni.Surse: Guardian