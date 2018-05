[P] Kaufland România publică primul Raport de Sustenabilitate ce arată impactul companiei în comunitate

Kaufland România anunță publicarea primului Raport de Sustenabilitate ce prezintă realizările companiei și impactul activității sale în anul financiar 2016 – 2017 (01.03.2016 - 28.02.2017). Raportul este realizat cu respectarea celui mai important standard internațional de raportare, Global Reporting Initiative (GRI), opțiunea de conformitate Core, demonstrând astfel transparență față de toți partenerii.Cele mai importante arii ale Raportului de Sustenabilitate Kaufland România 2016 includ: etica și guvernanța corporativă, viziunea și strategia de sustenabilitate, reducerea risipei de hrană, mediul de lucru corect, reducerea amprentei de mediu, lanțul de furnizori, comunitatea Kaufland România și altele.Pentru a oferi partenerilor încredere că informațiile prezentate în Raport reflectă cu exactitate performanța Kaufland România, compania a apelat la serviciile unui furnizor independent care a realizat un proces de verificare a informațiilor conform standardului internațional AA1000AS. Astfel, am obținut validarea datelor prezentate în raport.Totodată, Raportul a fost validat de Global Reporting Initiative pentru conformarea cu cerințele impuse de standardele de raportare în ceea ce privește realizarea Indexului de Conținut.Raportul analizează activitatea companiei în ceea ce privește dezvoltarea angajaților, contribuția în cadrul comunităților, investițiile în lanțul de aprovizionare sau protecția mediului - și oferă, de asemenea, informații privind performanța companiei din perspectiva dezvoltării sustenabile, alături de o serie de obiective și ținte asumate pentru următorul an financiar.,,Kaufland România este o organizație deschisă, transparentă, al cărei obiectiv este să depășească cerințele legislative minime obligatorii și să atingă sau să depășească cele mai bune practici existente în prezent la nivel internațional. Acest lucru se poate materializa lucrând împreună cu partenerii noștri. Credem cu tărie că raportul este un prim pas pentru a susține această călătorie comună către un viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile următoare. Suntem aici pe termen lung și vrem să ne dezvoltăm sustenabil împreună cu societatea și economia României. Sustenabilitatea este parte integrantă din modul nostru de business. Luăm decizii cântărind cu atenție impactul nostru asupra mediului înconjurător, asupra comunităților în care ne desfășurăm activitatea, asupra lanțului de furnizori, a clienților și a angajaților noștri, pentru că avem un rol esențial în comunitate”, declară Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România.Compania sprijină economia locală, prin încurajarea achizițiilor de la producători români, prin promovarea de practici transparente și responsabile în relațiile cu partenerii de afaceri, prin susținerea și grija acordată angajaților, dar și prin contribuția pe care o aduce la creșterea gradului de conștientizare a temelor precum consumul responsabil, grija față de mediu și susținerea comunităților locale.(martie 2016 – februarie 2017):• Pestea investit compania în 2016 în modernizarea și extinderea rețelei, pentru a putea oferi românilor cea mai modernă experiență de cumpărături;• 2.000 de produse marcă proprie și 70 de mărci proprii Kaufland reprezintă angajamentul companiei pentru cel mai bun raport calitate-preț;• Peste 50% dintre produsele comercializate sunt autohtone, compania având o politică de achiziții ce oferă prioritate producătorilor locali;lucrau în companie la data de 28.02.2017.în echipă;• Compania sprijină egalitatea de gen: de exemplu, 47% din funcțiile de middle management sunt ocupate de femei;• Kaufland crede în șanse egale pentru toți: de exemplu, în 2016, 7,89% dintre angajați aveau peste 50 de ani, iar 69 de angajați erau persoane cu dizabilități;• Și în 2016-2017,; în prezent, venitul oferit de Kaufland România lucrătorilor comerciali este de 2.800 lei brut pe lună, incluzând atât tichetele de masă, cât și tichetele cadou oferite de Crăciun și de Paște.au beneficiat de cursurile de instruire pe care le-a implementat compania în 2016;, prin proiectele derulate cu ONG-uri în cursul anului 2016, în cauze sociale, sport & sănătate, educație, cultură și pentru mediul înconjurător;• Peste 800.000 de oameni au beneficiat de investițiile Kaufland în comunitate;în 2015 & 2016, dintre care plastic, ambalaje, baterii, ulei de gătit etc.În realizarea raportului, compania a derulat o cercetare de piață în care a implicat toți partenerii săi: angajați, furnizori, clienți, parteneri de afaceri, autorități, media și ONG-uri, cu scopul de a determina temele care influențează relația acestora cu Kaufland România.Raportul face parte dintr-un amplu proces de investiții în sustenabilitate demarat de companie. În cadrul acestui proces, Kaufland a creat și prima sa echipă de sustenabilitate. Echipa reunește 15 reprezentanți din fiecare departament al companiei, ce au fost instruiți prin intermediul unor sesiuni de formare de către experți în sustenabilitatea de business.Raportul de Sustenabilitate este disponibil în întregime pe site-ul www.kaufland.ro Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine în 7 țări și o rețea de 119 magazine în România. În 2017, Kaufland România a primit pentru a doua oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Strategia noastră are ca scop îndeplinirea dorinţele clienților cu accent pe garanţiile şi serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate şi, bineînţeles, preţuri atractive. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro