Două noi avioane Boeing 737-800 NG vor intra în flota TAROM din luna iunie și vor purta numele „Mihai Viteazul” și „Alexandru Ioan Cuza”

„Plata pentru cele două aeronave tip Boieng 737-800 va începe peste 24 de luni, timp în care Compania TAROM va putea utiliza la capacitate maximă potențialul de transport de pasageri pe rutele existente și alte rute noi.Aeronavele au fost achiziționate în leasing operațional de la compania Boeing, pentru o perioadă de 7 ani, în baza evaluării ofertelor primite din piață cu respectarea regulamentului privind încheierea contractelor de achiziţie/mixte de aeronave, aprobat prin decizia Directorului General TAROM”, transmite compania într-un comunicat.Potrivit Aeronews.ro , care a scris despre cele două avioane încă din luna aprilie, aeronavele au fost luate de o divizie Boeing prin buy-back de la Malaysia Airlines in schimbul unor 737 MAX.„Aeronavele noi pot transporta până la 160 de pasageri pe o distanță maximă de 2300 de mile nautice (4259.6 km). Avem încredere că atât configurația celor două noi aparate de zbor, cât și performanțele tehnologice vor transmite un mesaj puternic, semnat TAROM, în piața de profil din România”, transmite Tarom.„La acest moment, TAROM este singura companie din România care cuprinde în flotă aeronave tip Boeing 737-800 NG cu această configurație și utilare premium: 16 locuri la clasa business, scaune echipate cu prize USB, ecrane pentru entertainment montate în tetierele scaunelor și multe alte facilități pentru confortul și plăcerea pasagerilor noștri”, mai transmite compania.În urmă cu un an alte două aeronave - noi nouțe - de tipul Boeing 737-800 NG au intrat în flota Tarom. În acest moment Tarom are în flotă 23 de avioane, dintre care 10 sunt de tip Boeing 737:-300 (4), -700 (4) și -800 (2).