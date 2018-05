Bosch începe în toamnă construcția fabricii de mașini de spălat din Simeria, investiție de 110 milioane euro. Ce oraș a ajuns în ”finală” cu localitatea din Hunedoara

Șeful diviziei BSH spune că procesul de selecție a fost complicat și a durat un an și jumătate. Întâi s-au luat în calcul mai multe țări din regiune și România a câștigat. Apoi au fost analizate mai multe locuri din România și câștigătorul a fost stabilit în funcție de criterii de lnfrastructură, logistică și forță de muncă. Locul care a pierdut în finala cu Simeria a fost Făgărașul, care este cu 200 km mai departe de granița de Vest, în comparație cu Simeria.BSH Hausgeräte anunța în martie că a achiziționat un teren de 40 de hectare pentru construirea unei fabrici de mașini de spălat la Simeria. Grupul spunea că va investi 110 milioane euro în țară, iar numărul de angajați va fi de 700.La Simeria nu se va face asamblare, ci producție, o parte dintre componente urmând să fie realizate în fabrică, iar altele vor fi aduse de la furnizori locali și străini.În 2022 este plănuit să se atingă capacitatea maximă de producție, însă amplasamentul permite și eventuale extinderi.Întrebat ce ajutor de stat va cere Bosch pentru investitiție, oficialul Bosch a spus că acum compania așteaptă comunicări de la Ministerul de Finanțe și de la cel pentru IMM-uri, pentru a afla dacă vor exista programe de ajutor de stat. ”Vrem să vedem care sunt criteriile și dacă suntem eligibili. Vom cere, dacă suntem eligibili și dacă le putem accesa”, spune Mihai Voicilă.Fabrica din județul Hunedoara va produce mașini de spălat din gama superioară, electrocasnice care pot fi comandate prin intermediul altor terminale, cum ar fi smartphone-urile.Noua fabrică va fi, pe lângă Germania, Spania și Polonia, cea de-a patra fabrică de mașini de spălat din Europa pentru grupul german.Filiala română BSH a fost înființată în 1999 și comercializează aparate electrocasnice sub mărcile Bosch, Neff și Zelmer în România. Gama de produse include frigidere, mașini de gătit, mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, aspiratoare, roboți de bucătărie, mașini de cafea.BSH are 43 de sit-uri de producție în lume și 61.000 de angajați.