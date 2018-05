Efectele GDPR în SUA: Între 60% și 85% dintre companii declară că nu vor fi în deplină conformitate cu termenul de vineri

Noul Regulament General pentru Protecția Datelor obligă sute de mii de companii multinaționale -cum ar fi Mastercard sau Allianz- dar și mici producători și chiar restaurante să schimbe modul de colectare și manipulare a informațiilor despre europeni, chiar dacă companiile nu au sediu sau reprezentanță în Europa.





Multe firme nu sunt pe deplin pregătite, iar altele au cheltuit milioane de dolari pentru a se pregăti pentru ziua de vineri, spun avocații și consultanții în materie de confidențialitate din SUA."Nu cred că noi am realizat pe deplin ce impact major va avea legea", a declarat Paul Delson, responsabilul-șef cu prelucrarea datelor personale pentru First Solar Inc., un producător important de panouri solare. Compania s-a grăbit să elaboreze noi politici în ceea ce privește utilizarea datelor angajaților și a clienților și să descrie modul în care o utilizează. Asta, după ce la început au crezut că ”ei bine, este o lege europeană și noi suntem o companie americană".GDPR creează sau înăsprește multe obligații pentru firme- cum ar fi minimizarea informațiilor pe care le colectează- și le oferă persoanelor drepturi noi sau extinse, inclusiv, în multe cazuri, dreptul de a vedea, corecta sau șterge informațiile personale despre ele insele.Companiilor le revine responsabilitatea de a demonstra că respectă regulile, altfel riscând să plătească amenzi de 4% din veniturile globale sau 20 de milioane de euro (23,4 milioane de dolari), în cazul în care acestea nu sunt conforme. Este puțin probabil ca autoritățile de reglementare să fie tolerante cu întârzierile, deoarece aplicarea legii, adoptată în 2016, a întârziat cu doi ani tocmai pentru a oferi companiilor timp.Companiile care spun că vor avea implementate toate măsurile până vineri au cheltuit foarte mult pentru a face acest lucru. Allianz a declarat că a cheltuit zeci de milioane de euro pentru a se pregăti pentru GDPR, mobilizând sute de experți în materie de confidențialitate din 80 de filiale, pentru a face schimbări, inclusiv o reluare a aplicațiilor de asigurare online pentru a evita solicitarea de informații inutile. "A fost o sarcină de mamut", a spus Philipp Raether, un oficial al grupului.Companiile aeriene din S.U.A., care colectează cantități mari de date despre pasageri, au refuzat să discute în mod public despre pregătirile lor. Una dintre companiile aeriene a spus că accentul a fost pus pe crearea unui inventar al datelor cu caracter personal ținut pe milioane de membri ai programelor frecvente, precum și pe modul în care datele pot fi partajate cu terțe părți, cum ar fi agențiile de turism online, scrie WSJ.