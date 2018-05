Leadership Unplugged – o nouă perspectivă asupra leadership-ului într-o serie de masterclasses lansate de Mihai Stănescu pentru mediul de top management

Articol webPR

Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach, prima companie care furnizează servicii exclusive de Coaching la nivel Premium, lansează o sesiune de MasterClass intensiv dedicate mediului corporate și mediului de afaceri din România. Seria MasterClass by Mihai Stănescu vă propune mai multe sesiuni cu tematică variată, de-a lungul anului 2018, iar primul MasterClass este intitulat Leadership Unplugged și este programat pentru 22 iunie în București.









Leadership Unplugged se adresează mediului de top management și este structurat pentru a oferi o înțelegere profundă a dinamicii leadership-ului. MasterClass-ul propune un spațiu de întâlnire inedit, inspirat din atmosfera selectă a cluburilor de jazz și de blues, pentru a invita la depășirea limitelor și barierelor – la fel cum energia publicului îmbinată cu energia artistului depășesc limitele scenei. Polii de lucru vor fi în jurul conceptelor de conectare prin deconectare și de autenticitate, scopul fiind de a lărgi orizontul de așteptări în business, precum și de a identifica noi posibilități de abordare din perspectiva leadership-ului.

Noua serie MasterClass by Mihai Stănescu include sesiuni cu durata de 6 ore și un procedeu de lucru intensiv, acestea urmând să se desfășoare pe întreg parcursul anului. Peste 10.000 de ore de executive și business Coaching și o experiență de 15 ani în domeniu se regăsesc în acest format unic propus de Mihai Stănescu. MasterClass by Mihai Stănescu este conceput pentru cei care au atins deja o anvergură profesională și personală, dar caută noi provocări menite să le incite apetitul pentru succes.





„Un astfel de MasterClass este asemănător unei olimpiade. Ritmul, precum și nivelul de cunoștințe care pot fi dobândite ating un nivel foarte înalt, dedicat excelenței. La Leadership Unplugged, participanții vor afla exact ce butoane trebuie apăsate pentru a continua dezvoltarea unui lider, a unui manager, precum și a organizației sale. Pe termen lung, această sesiune de MasterClasses urmărește să aducă împreună și să inspire cât mai mulți profesioniști în a transforma cultura organizațională din România.”, a declarat pentru presă Mihai Stănescu, Coach și fondatorul companiei RoCoach.









Informații complete și în timp real despre MasterClass by Mihai Stănescu și despre primul masterclass din serie, Leadership Unplugged, precum și informații despre înscriere se găsesc pe site-ul RoCoach, la acest link





Mihai Stănescu este fondatorul companiei RoCoach, prima companie care furnizează servicii exclusive de coaching de nivel premium în România. Are la activ peste 10.000 de executive și business coaching, livrate către clienţi individuali, către grupuri de oameni de afaceri şi echipe de management. În ultimii 16 ani, Mihai Stănescu a implementat proiecte de dezvoltare organizaţională prin coaching cu peste 500 de companii private din România şi din Sud-Estul Europei (Austria, Grecia, Ungaria, Bulgaria). Este membru al European Mentoring & Coaching Council (EMCC) şi membru fondator al Asociaţiei Române pentru Coaching (ARC). A fost distins cu premiul Coach Of The Year, în anul 2007, și în anul 2013.