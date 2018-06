[P] ​Totul despre GDPR, Editia a-V-a, 13 iunie 2018, World Trade Center Bucuresti

https://goo.gl/ws3s3t

În data de 23 mai 2018 Senatul a adoptat modificările la legea privind funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. ANSPDCP va crește personalul de control, care va putea amenda sau interzice, în anumite cazuri, prelucrarea de date cu caracter personal.Potrivit regulamentului european, nerespectarea GDPR poate fi sancționată cu amenzi de până la 10 sau chiar 20 de milioane de euro ori, 2% sau 4% din cifră de afaceri.În urma participării la acest seminar veți avea toate informațiile necesare pentru a va pune în conformitate cu noul Regulament privind Protecția Datelor, dacă cumva nu ați făcut-o încă.De asemenea vă puteți clarifica și ultimele nelămuriri pe care le aveți legate de această temă sau diverse spete practice cu care va confruntați.Obiectivul principal al evenimentului este de a clarifica toate aspectele principale prevăzute în Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal din punct de vedere practic.Expertiza lectorilor este pusă la dispoziția participanților în vederea găsirii soluțiilor optime la problemele acestora. Fiecare caz în parte va fi tratat cu maximă responsabilitate, de aceea tematica seminarului va fi adaptată în funcție de interesul direct al participanților (obiectul de activitate al companiilor, funcția deținută de participanți, gradului de conformare) precum și spetelor prezentate de aceștia.La finalizarea cursului veți primi o diplomă de participare.De asemenea veți beneficia de un suport de curs complet, în care vor fi explicate structurat punctele esențiale ale GDPR și pașii de urmat pentru conformarea la prevederile acestuia.Pentru tematică extinsă a seminarului, înscrieri și informații organizatorice, vă rugăm accesați:World Trade Institute Bucharest (WTIB) este cel mai important institut non-academic ce oferă servicii de training și dezvoltare în management din România, prezent pe piața din România încă din anul 1995 fiind membru al World Trade Center București.World Trade Center Bucharest este membru oficial al World Trade Centers Association (WTCA) – o rețea internațională prezentă în 325 de orașe și 96 de țări – certificat prima dată în 1997, apoi în 2009 obținând “WTCA Award for Center of Excellence”, premiu oferit de Comisia Standardelor WTCA din New York, pentru a certifica standardul de calitate al serviciilor oferite comunității de afaceri din România. Certificarea “Silver” a fost acordată pentru 7 categorii de servicii cu titlul “Cele mai bune practici oferite întâlnirilor de afaceri și facilități pentru conferinte”, această incluzând și serviciile de training oferite prin World Trade Institute Bucharest.