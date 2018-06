[P] Romaqua Group sărbătorește 10 ani de când a lansat pe piață berea Albacher

În primăvara anului 2008 Romaqua Group a intrat pe piața berii cu brandul Albacher, făurit în una dintre cele mai moderne fabrici de bere din lume la Sebeș-Lancrăm, după o rețetă tradițională ce folosește ingrediente 100% naturale. Albacher este o bere Premium Lager, produsă exclusiv din ingrediente naturale: apă, malț, mălai şi hamei. Realizată conform unei rețete tradiționale, berea are un caracter unic şi distinct, exprimat printr-un gust pur şi o aromă naturală perfect echilibrată, o bere uşoară pe care o savurezi oricând cu plăcere.





Savoarea integrală a unei beri nepasteurizate

Producție și îmbuteliere. Cea mai modernă tehnologie pe plan mondial

Extra protecție. Hygienic Lid Cap

Oxyproof. Garanția prospețimii

Calitate autentică garantată de Romaqua Group Borsec





Albacher este o bere Premium Lager, produsă exclusiv din ingrediente naturale: apă, malț, mălai şi hamei. Realizată conform unei rețete tradiționale, berea are un caracter unic şi distinct, exprimat printr-un gust pur şi o aromă naturală perfect echilibrată, o bere uşoară pe care o savurezi oricând cu plăcere. Berea Albacher este o bere proaspătă, nepasteurizată, filtrată la rece, folosind tehnologii de ultimă oră. Este o bere vie, ce își păstrează caracterul. Datorită fermentării la temperaturi joase, dioxidul de carbon este persistent, berea menținându-şi prospețimea şi perlajul un timp îndelungat şi după deschidere. Albacher este prezent pe piață cu sortimentele Albacher Premium, Albacher Winter, Albacher de Paști, Albacher Radler, acestea fiind îmbuteliate atât la PET și doză, cât și la sticlă.Savoarea naturală autentică a berii Albacher este reținută integral în procesul de producție datorită metodelor ultramoderne de filtrare cu membrane și microfiltrare, care înlocuiesc procesul clasic de pasteurizare. Acestea păstrează neschimbate gustul şi aroma berii Albacher şi garantează simultan menținerea prospețimii acesteia pe durate îndelungate. Întregul sistem de producție şi îmbuteliere este de fabricație germană, respectând cele mai înalte standarde de calitate şi beneficiind de inovații tehnologice de ultimă oră. Acestea permit obținerea unei beri naturale autentice, pure, integrale din punct de vedere biologic, a cărei calitate premium este garantată atât de ingredientele naturale folosite cât şi de controlul purității culturilor de drojdii obținute în stația proprie.Folia de protecție din aluminiu Hygienic Lid Cap menține partea superioară a dozei curată. Astfel, ai garanția că întotdeauna savurezi berea ta în condiții de maximă siguranță și igienă.Sistemul barieră OxyProof, inovație tehnologică ce include atât capacul cât și materialul PET al ambalajului, împiedică simultan pierderea dioxidului de carbon și pătrunderea în interior a oxigenului, garantând prospețimea și savoarea berii Albacher. Berea Albacher este un produs al companiei Romaqua Group, producător român de renume, deţinător al brandului numărul 1 de apă minerală naturală din România, Borsec, unul dintre cele mai importante branduri româneşti. Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 20 de ani de activitate, are în portofoliu 9 branduri: Borsec (ape minerale naturale natural carbogazoase şi plate), Stânceni (apă minerală naturală carbogazoasă), Aquatique (apă minerală naturală oligominerală plată), Giusto (băuturi răcoritoare carbogazoase), Giusto Natura (băuturi răcoritoare plate), Giusto Elektrik (băutură energizantă), Albacher, Dorfer şi Mühlbacher (bere). Borsec este liderul pieţei de ape minerale naturale, iar Giusto Natura liderul pieţei de băuturi răcoritoare plate (still drinks).