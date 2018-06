Protecția Consumatorilor București a oprit de la comercializare 160 de kilograme de hering colorat artificial și vândut sub denumirea de somon

Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București a efectuat în această săptămână un control la firma SC Ocean Fish SRL, după ce a primit o reclamație potrivit căreia un produs "care este vândut sub denumirea de somon, este în realitate hering colorat". După verificări, s-a constatat că produsul reclamat era comercializat sub denumirea MATIAS SALMON, fiind, de fapt, hering colorat artificial. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București a dispus oprirea temporară a livrării unei cantități de 160 kg Matias Salmon.Produsul era ambalat în caserole din material plastic, având o cantitate netă declarată de 200 grame, se arată într-un comunicat de presă.Potrivit Protecției Consumatorilor, eticheta identificatoare a produsului evidenția la capitolul "Ingrediente": 85 % file hering marinat (file hering, sare, agent maturare somon, conservant: benzoat de sodiu) și 15 % ulei vegetal de floarea - soarelui.Colorația naturală a musculaturii heringului este alb-gălbuie, iar în urma procesului de preparare, prin utilizarea ingredientului denumit generic "agent maturare somon", culoarea produsului finit devine roz-portocalie. În formă preambalată și având inscripționat în campul vizual principal al ambalajului denumirea Matias Salmon, coroborat cu prezența în lista de ingrediente a agentului de maturare somon, la care se adaugă și eventuala amplasare în magazin în spațiul destinat produselor din peste și în vecinatate directă/apropiată cu produse precum somon, creează confuzii consumatorilor, se mai arată în comunicatul de presă.Din verificari a rezultat că la prepararea fileurilor de hering se utilizează Ripener For Pollok (Coal Fish), echivalentul agentului de maturare somon (declarat pe etichetă). Acest amestec este sub formă de pulbere, compus din: agenți acidifianți (E331,E330), sare de gătit, dextroză, potențiator de aroma (E621), informații care nu apăreau detaliate pe eticheta produsului. Din documentația prezentată, a rezultat că în momentul dozării se adaugă suplimentar și alte substanțe, printre care și colorant pentru Pollok (ceea ce conferă produsului nuanța roz-portocalie), se precizează în comunicatul de presă al Protecției Consumatorilor.Potrivit acestuia, a fost dispusă oprirea temporară a livrarii în scop de comercializare a cantității de 160 kg Matias Salmon, în valoare de 4.800 lei (cantitate aflată în stoc la momentul controlului) și oprirea definitivă de la utilizare a unui număr de 1.600 bucăți etichete (aflate în stoc) și care se utilizau la etichetarea produsului menționat. De asemenea, firma în cauză a primit o amendă de 10.000 lei.Operatorul economic a comunicat la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București faptul că va informa, în regim de urgență, Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje privind retragerea voluntară a acestui tip de produs din rețeaua de comercializare. De asemenea, va transmite în regim de urgență cantitatea de produs finit retras de la comercializare din toate loturile din magazine.