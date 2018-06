Airbus amenință că va părăsi Marea Britanie, în lipsa unui acord cu UE după Brexit

"Spus simplu, un scenariu fără acord amenință direct viitorul Airbus în Marea Britanie", a declarat abrupt Tom Williams, director de exploatare al aviației civile a Airbus.Mizele sunt enorme. Airbus angajează aproape 15.000 de persoane în 25 de locații în Marea Britanie, unde produce aripile pentru avioanele sale civile și militare. Indirect, contribuie la angajarea a peste 100.000 de persoane, prin intermediul unei rețele de 4.000 de furnizori și contribuie cu 7,8 miliarde de lire la activitatea economică britanică.În Țara Galilor, unde Airbus angajează direct sau indirect circa 11.700 de persoane, guvernul regional laburist a calificat anunțul drept "extrem de îngrijorător".Atentă să-și păstreze marja de manevră, Theresa May a refuzat să excludă posibilitatea unei absențe a acordului, chiar dacă a subliniat în mod repetat că nu este opțiunea pe care o privilegiază.Cu câteva zile înaintea unui summit european la Bruxelles, îngrijorarea crește în ceea ce privește avansul discuțiilor și posibilitatea de a le vedea încheiate până la finele lui octombrie, pentru a lăsa timp Parlamentului European și celor naționale să se pronunțe înainte de 29 martie 2019, data prevăzută a Brexitului.Airbus a explicat că a realizat o evaluare a riscurilor pe care le-ar ridica absența unui acord, vorbind despre "grave perturbări" în producția din Marea Britanie.O eventualitate pe care grupul nu și-o permite, ținând cont de un lanț de aprovizionare foarte integrat și de numeroasele schimburi de materiale și componente între Marea Britanie și continent.Chiar și în cazul unui acord și în condițiile în care May continuă să excludă rămânerea în uniunea vamală europeană, Airbus vorbește tot despre „consecințe grave”: "În orice scenariu, Brexitul are grave consecințe asupra industriei aeronautice britanice și asupra Airbus în special", a avertizat Williams.Airbus nu e singurul grup care e îngrijorat de acest divorț dintre Londra și Bruxelles. Numeroase grupuri bancare nu ascund că pregătesc planuri de urgență în timp ce ambasadorul Japoniei în Marea Britanie a explicat că, dacă menținerea activităților în Regat nu este rentabilă, companiile japoneze nu își vor continua operațiunile aici.