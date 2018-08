Vâlcov spune, citând informații „pe surse”, că  este posibil ca Gazprom sa fie acționar majoritar în OMV: Nu avem certitudine, dar este o posibilitate mare ca gazul românesc să ajungă în mâinile rușilor

Cele două companii sunt principalii actori în proiectul exploatării de petrol și gaze din Marea Neagra.Vâlcov a spus, potrivit agenției Mediafax, că statul român nu mai acceptă „un șantaj” și că nu este corect ca numai OMV să câștige din Legea off-shore, acuzându-l și pe președintele Klaus Iohannis că le ține partea austriecilor, scrie Mediafax.„Anul trecut, OMV a avut un profit de 2,6 miliarde de lei. Asemenea profituri numai pe partea de OMV. Trebuie discutate aceste lucruri și nu se mai acceptă un șantaj la statul român. Doar statul austriac să câștige de fiecare dată? S-a putut o dată, acum nu se mai poate”, a spus Vâlcov, la DeCeNews Live.. Nu avem certitudine, dar este o posibilitate mare ca gazul românesc să ajungă în mâinile rușilor. O soluție este să venim să reparăm în continuare aceste lucruri”, a mai spus Vâlcov.„Am participat la două întâlniri cu cei care vor să exploateze în Marea Neagră și am făcut două propuneri. Iar la discuțiile purtate cu acestea le-am spus așa: în toate celelalte țări, când faci afaceri, toți trebuie să iasă în situație de win-win - și statul, dar și dumneavoastră, pentru că riscați și faceți o investiție care vă va aduce și bani și este normal ca un risc mai mare să vă aducă venituri mai mari”, a mai spus oficialul.În celelalte state ale lumii, între 40% și 50% din venituri rămân statului, iar între 50% și 60% rămân partenerului privat, susține el. „Ținând cont că nu vorbim de o sumă foarte mare, dar pentru România este o sumă mare (peste 100 de miliarde de euro), dar vorbim de investiții de 2,5 miliarde de euro. Și trebuie să luăm de bun ce zic companiile, pentru că de exemplu companii precum Exxon are baza în Bahamas și noi nu putem verifica acolo, pentru că nu avem schimb de informații cu Bahamas. Haideți să stabilim un nivel de 25, dar lăsăm legile în vigoare”, a mai menționat Vâlcov.Potrivit consilierului de stat, „dacă taxele și tot ce trebuie să plătiți statului român depășesc 25%, noi ne oprim acolo. Adică orice s-ar întâmpla să nu depășiți 25% față de alte țări cu 40% mi s-a părut o ofertă bună. A fost refuzată. S-a mers pe ideea că trebuie să se plătească redevența actuală, adică între 3 și 3,5%. Actuala redevență sună bine public, 13,5%, dar dacă ne întoarcem în 2001-2017, OMV-ul a plătit o redevență de 5,5%. Ei, atunci degeaba aruncăm acest 13,5% în față și spunem că noi suntem mulțumiți, dar dacă se poate să plătim deloc și ne luăm noi riscurile, iar statul român să fie fericit că poate tranzităm pe aici doar gazele - ei, nu se poate așa. Trebuie să rămână măcar 50% pe piața din România - asta a fost propunerea președintelui PSD, Liviu Dragnea”.„Iar dacă ne întoarcem, recent, pe 8 ianuarie, CEO-ul de la OMV are o întâlnire cu Iohannis. Nu știu ce au discutat, pentru că dl Iohannis nu face publice astfel de date. În iulie, Parlamentul adoptă legea și pune acei 6,3 miliarde capac și cei 50% din tranzacționare să rămână în România. Apoi, în august, președintele respinge. Ieri un austriac vine și spune că sunt probleme mari în România. Păi, sunt: România nu va mai vinde gazul pe gratis!”, a mai spus Darius Vâlcov.