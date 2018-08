India: Google își ajută utilizatorii să obțină un împrumut bancar

Google câștigă jocul în cursa pentru piața plăților digitale cu o creștere rapidă din India. Compania a colaborat cu patru bănci indiene pentru a permite utilizatorilor să obțină împrumuturi prin Google Pay, potrivit CNN. Clienții acelor bănci care utilizează platforma de plată Google ( GOOGL ) pot primi "împrumuturi instant pre-aprobate" și au banii depuși imediat în conturile lor prin intermediul aplicației.Caracteristica ar trebui să fie lansată în următoarele câteva săptămâni, a declarat Caesar Sengupta, liderul executiv al companiei Google. "Lucrăm să extindem incluziunea financiară prin intermediul Google Pay, făcând întregul proces de împrumut simplu, mai rapid și mai direct", a declarat Sengupta la un eveniment din New Delhi.Aplicația Google de plăți, lansată cu puțin mai puțin de un an în urmă ca Google Tez , are aproximativ 22 de milioane de utilizatori activi lunar."Cu timpul, vom aduce multe dintre aceste funcții utilizatorilor Google Pay în alte țări, la fel cum vom aduce caracteristici pe care le-am lansat în altă parte în India", a spus Sengupta.