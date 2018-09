Kaufland scoate mărcile Unilever de pe raft din cauza unei neînțelegeri la preț

„Noua ofertă include condiții care nu ne permit să oferim clienților noștri nu numai o gamă largă și de înaltă calitate, ci și cel mai bun preț. Acestea sunt însă angajamentele noastre cheie, față de clienții noștri“, a spus LZ Andreas Schopper, șef aprovizionare la Kaufland Deutschland.







Unilever a majorat drastic prețurile de livrare pe termen scurt, a precizat compania în expunerea de motive.Marile lanțuri de supermarketuri desfășoară negocieri dure cu furnizorii și nu întotdeauna converg interesele ambelor părți. În prezent, Kaufland și Unilever nu au căzut la un acord, iar consecințele sunt drastice.Producătorul a majorat în mod unilateral prețurile, iar Kaufland nu acceptă acest lucru și nu va mai vinde produsele, pentru moment.Nu doar in Germania, ci și în alte țări europene, cum sunt Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România și Bulgaria, erau ofertate unele dintre aceste produse.Unilever nu a vrut să comenteze situația. „Discuțiile cu partenerii noștri comerciali sunt confidențiale”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.La solicitarea unui punct de vedere, pentru LZ, Unilever nu a vrut să comenteze în vreun fel. „Negocierile cu partenerii noștri comerciali se duc doar cu aceștia", a precizat compania.Listele cu produsele de retras vor fi comunicate la sfârșitul săptămânii în filialele Kaufland. Golurile ramase in raft vor fi umplute, în principal, cu produse din mărcile proprii. Retailerul intenționează, de asemenea, să achiziționeze și alte mărci.Kaufland reacționează și în locațiile sale din Europa de Est, cu oprirea comenzii pentru unele produse Unilever.Kaufland face parte din Grupul Schwarz, căruia îi aparține, printre altele, și discounterul Lidl. În Germania, care este principala sa piață de desfacere, compania are peste 600 de filiale, cu 75.000 de angajați.Kaufland este prezent în Romania din anul 2005. Strategia companiei este diferită de cea a competitorilor săi direcți, fiind primul lanț de hipermarketuri care a intrat în orașele mici din țară, cu 25.000-40.000 de locuitori. Numărul mediu de angajați ai unui hipermarket Kaufland este de 150. În anul 2014, cu un total de 13.500 de salariați, compania ajunsese a treia în topul angajatorilor privați din România, după Petrom și Dacia.“Anul trecut, lanţul german de hipermarketuri Kaufland, lider al comerţului alimentar din România, a terminat cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai mari decât în 2016”, potrivit datelor Ziarului Financiar.Unilever este un concern olandezo-britanic, unul dintre cele mai mari la nivel mondial, in producția de bunuri de consum. Principalele produse ale firmei sunt din sectorul alimentar, cosmetic, casnic si textile. În 2016, Unilever avea 168.000 de angajați în peste 100 de țări (în scădere însă față de 1990, când avea 304.000).Cu o cifră de afaceri de 60,6 Mrd. USD, la un profit de 6,9 Mrd. USD, Unilever se afla, în 2017, pe locul 103 pe plan mondial, între companiile listate la bursă. În anul 2018, Unilever a avut o capitalizare de piață în valoare de 156 mld. dolari.